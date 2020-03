So bunt kann das Seelower Kulturhaus sein: Im Jahre 2014 wurde es so schön illuminiert. Seit Jahresbeginn ist die Kreisstadt dort Hausherrin und will dort dieses Jahr auch das Stadt- und Schützenfest feiern. © Foto: Johann Müller

Seelow (MOZ) Rund 750 000 Euro kann die Kreisstadt jährlich für die sogenannten "freiwilligen Aufgaben" ausgeben, so lange sich die Stadt nicht in der Haushaltssicherung befindet.

Seelows Bürgermeister Jörg Schröder hatte vor längerer Zeit bereits vorgeschlagen, alle Bereiche, die sich mit freiwilligen Aufgaben befassen, zu einem Eigenbetrieb zusammenzuführen. Dazu wird nun ein zeitweiliger Ausschuss vorbereitet.

Zur Stadtverordnetenversammlung hatte Schröder das Projekt "Eigenbetrieb Jugend, Kultur und Sport" noch einmal erläutert. Er habe sich sowohl das gescheiterte Projekt der Rüdersdorfer Kultur GmbH als auch das recht erfolgreiche Modell der Partnerstadt Moers angeschaut. Die Zusammenfassung der freiwilligen Aufgaben hätte den Vorteil, die Prozesse transparenter zu machen und Synergie-Effekte zu erzeugen, so der Bürgermeister. Dies sei vor dem Hintergrund geringerer Steuereinnahmen und den Zusatzkosten, die sich aus dem Betrieb des Geschichtsbahnhofsgebäudes ergeben, sehr wichtig.

Alle Einrichtungen in einem Boot

Zudem müsse man sich darauf vorbereiten, dass die kommunalen Leistungen ab Ende 2021 umsatzsteuerpflichtig werden. In dem Eigenbetrieb sollten daher die Einrichtungen wie Bibliothek, Alte Dampfbäckerei, die Sportplätze, der Kulturhausbetrieb und die Jugendzentren konzentriert werden.

Jörg Schröder betonte, dass es in Seelow mit den 54 Vereinen ein wirklich sehr aktives gesellschaftliches Leben gibt. "Aber Sie wissen selbst, in welchem Alter viele Vorstände und Vorsitzenden oftmals sind. Es werden junge Leute nachrücken, die sicher froh sein werden, wenn sie in einem Kulturbetrieb große Hilfestellung bekommen."

Für die Fraktion der Linken erklärte Klaus Richter, dass man Neuem gegenüber aufgeschlossen sei. Allerdings sei bislang zu wenig deutlich geworden, welche Vor- und Nachteile sich ergeben sollten, wenn dafür ein Betrieb gegründet wird, der seinerseits eine Kapitaleinlage, Geschäftsführerposten, Wirtschaftsprüfung und anderes mehr benötigt und andererseits vielleicht Verwaltungsarbeit einspart. Das sollte gegenübergestellt werden, so Richter. Uwe Hädicke von derselben Fraktion erinnerte, dass damit schon einige Kommunen auf die Nase gefallen seien. "Ich sehe auch den Druck dazu nicht so stark." Armenio Fortunato erklärte, dass er keine Vorteile in einem Kulturbetrieb sieht. Das könne die Verwaltung gut erledigen.

Die AfD-Fraktion habe grundsätzlich nichts gegen so einen Kulturbetrieb, erklärte deren Chef Falk Janke, der in der Vergangenheit stets auf Mehrkosten durch den Bahnhof hingewiesen hatte. Er sprach sich für die Bildung eines zeitweiligen Ausschusses aus, mit dem alles Für und Wider abgewogen werden könnte. Allerdings warnte er vor einem zu schnellen Vorgehen und orientierte auf das Haushaltsjahr 2022 als möglichen Start. Dann wisse man auch, wie die Stadt mit dem Kulturhausbetrieb klar komme. Das könne man bis zur Haushaltsdebatte für 2021 dann noch nicht abschätzen.

Für die SPD-Fraktion erklärte Mario Buchwald, dass es in seiner Fraktion durchaus unterschiedliche Meinungen gebe. Vor allem sollte man sich dafür professionelle Hilfe holen. Die Bildung einer Arbeitsgruppe wird von dieser Fraktion begrüßt.

Eine konkretere Zuarbeit wünschte auch Jörn Albrecht, Vorsitzender der Fraktion HSK/CDU/FDP. "Vor allem aber muss man die Leute, die diese Kultureinrichtungen betreiben, mit ins Boot holen", machte er deutlich.

Es geht ums Salz in der Suppe

"Die freiwilligen Aufgaben sind das Salz in der Suppe", erklärte zudem Wolfgang Heinze (Linke), der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung. Auch er begrüßte eine zeitweiligen Ausschuss.

Das Thema wird im Juni erneut auf die Tagesordnung der Seelower Stadtverordnetenversammlung kommen. Dann bereits mit einem Beschlussvorschlag für einen Ausschuss, der sich ein Jahr lang Zeit nehmen wird.