Beate Bias

Potsdam (MOZ) Das Land Brandenburg hat am Freitag den Rettungsschirm für die Folgen der Corona-Krise verdoppelt. Wie die Staatskanzlei am Nachmittag mitteilte, werden zwei Milliarden Euro in den Nachtragshaushalt eingestellt, um Unternehmen vor der Insolvenz zu retten.

"Wir müssen davon ausgehen, dass die Pandemie weitreichende Auswirkungen auf die wirtschaftliche und soziale Lage im Land haben wird", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Deshalb sei es notwendig, den Rettungsschirm anzupassen. Es ist die zweite Aufstockung der Gelder innerhalb einer Woche.

Fast verdoppelt hat sich auch die Zahl der Neuerkrankungen. Sie stieg innerhalb von 24 Stunden um 117 an. Im gesamten Land Brandenburg wurden damit bislang 696 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Von den Erkrankten werden 53 Patienten stationär in einer Klinik behandelt. Elf Menschen sind so schwer erkrankt, dass sie künstlich beatmet werden müssen (Vortag 5). Drei Menschen sind in Brandenburg an dem Erreger gestoben. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums litten die Opfer an schweren Vorerkrankungen.

In den sozialen Medien ist am Freitag eine Diskussion um Aufwandsentschädigungen für polnische Beschäftigte entbrannt, die wegen der Grenzschließung nicht nach Feierabend nach Hause zurückkehren können. Wenn sie in Deutschland bleiben, erhalten sie 65 Euro pro Tag, um eine Unterkunft und Verpflegung zu bezahlen. Viele Kommentare im Internet kritisieren diese Hilfen. Andere erinnern daran, dass ohne die Arbeitskräfte aus Polen viele Unternehmen wie Speditionen oder Pflegedienste nicht mehr arbeitsfähig werden. IHK-Präsident Carsten Christ sagte dazu: "Gerade in der Zeit der Ungewissheit und Krise bitten wir Sie um Solidarität und Zusammenhalt." Nur im fairen Umgang miteinander könne man gemeinsam diese Zeit möglichst gut bewältigen. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) erklärte: "Ich möchte nochmals an die polnischen Pendler appellieren, in Brandenburg zu bleiben. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Funktionieren unserer Wirtschaft."

Bei der Investitionsbank Brandenburg sind unterdessen fast 37 000 Anträge auf Soforthilfe des Landes eingegangen. Die ersten Mittel seien bewilligt, sagte der Vorstandsvorsitzende Tillman Stenger. Rund 2,5 Millionen Euro stünden zur Auszahlung an. Einen Antrag auf Soforthilfe können Betriebe mit bis zu 100 Mitarbeitern oder Freiberufler stellen.

Ebenfalls am Freitag sind bundesweit Finanzhilfen für Krankenhäuser und Ärzte beschlossen worden. Mit dem Geld sollen die Kliniken unter anderem ihre Bettenkapazitäten erhöhen und die Plätze für Beatmungspatienten erweitern, teilte Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) mit. Für jede Beatmungseinheit zahlt der Bund einen Bonus von 50 000 Euro.