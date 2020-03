Vor der Nahkauf-Filiale in der Fürstenwalder Innenstadt bildet sich regelmäßig eine Schlange. Die meisten Kunden halten sich an den gebotenen Sicherheitsabstand. © Foto: Andreas Schmaltz

Hat am Eingang seinen Posten bezogen: Für den 18-jährigen Paul Hock ist es sein zweiter Tag in der Netto-Filiale in Bad Saarow. Er achtet darauf, dass die Kunden einen Einkaufswagen haben und desinfiziert auf Wunsch ihre Hände. © Foto: Andreas Schmaltz

Andreas Schmaltz

Fürstenwalde (MOZ) Katharina Otto kann es noch immer nicht fassen, was ihr beim Einkaufen passiert ist. Am Mittwoch, so berichtet die 36-jährige Lehrerin der MOZ, habe sie in einem Baumarkt in Fürstenwalde einkaufen wollen. Die Babyschale, in der ihr Baby lag, habe sie dazu in den Einkaufswagen gestellt. "Durch den Sicherheitsdienst wurde mir der Zutritt verwehrt, weil ich mit meinem Baby mehr als eine Person war", berichtet sie.

Sie habe in der derzeitigen Situation für wirklich viele Entscheidungen Verständnis. Und dass ein Unternehmen für seine Mitarbeiter, die enorm viel leisten, verantwortlich ist, verstehe sie voll und ganz. Aber: "Diese Behandlung finde ich mehr als diskriminierend und untragbar – Corona hin oder her", empört sich Katharina Otto. Ihm sei dieser Fall nicht bekannt, darum könne und wolle er sich dazu nicht äußern, erklärte der Leiter des Marktes auf Nachfrage der MOZ.

Handel im Ausnahmezustand

Der Fall zeigt: Der Handel befindet sich im Ausnahmezustand. Die Angestellten versuchen auch in der Corona-Krise ihr Möglichstes, um die Läden am Laufen zu halten und Sicherheit vor Ansteckung zu bieten. Mit Einschränkungen beim Einlass in Geschäfte – Zutritt nur mit Einkaufswagen und Kundenobergrenzen. Dennoch liegen bei vielen die Nerven blank. Auf Facebook machte ein Foto die Runde, auf dem sich Discounter-Mitarbeiter Zettel auf den Rücken klebten, um Kunden auf Distanz zu halten. "Bitte Abstand halten", stand darauf. Bei der MOZ rief Donnerstag ein verzweifelter Supermarktmitarbeiter an, der darum bat, einen Aufruf zu veröffentlichen, dass Eltern ihre Kinder nicht mit zum Einkaufen nehmen sollen.

Auch für die Mitarbeiter der Netto-Filiale in Bad Saarow ist die Situation eine Herausforderung. "Wir halten uns an die Regeln, machen keine gemeinsamen Pausen und halten Abstand", sagt die stellvertretende Filialleiterin, Elisa Knoop. Nicht immer ist das leicht. Am Freitag, berichtet sie, "standen bereits vor der Öffnung 15 Leute vor der Tür." Morgens und mittags strömten besonders viele in den Markt. Abends werde es ruhiger. "Wenn wir einräumen, drängen sich manche Kunden neben uns, anstatt zu warten", ärgert sich Elisa Knoop.

Auch im Saarower Netto ist der Einlass eingeschränkt. "51 Kunden gleichzeitig ist das Maximum", sagt Knoop. Jeder erhalte einen Einkaufswagen, "auch wenn ein Pärchen herein kommt." Es gehe darum, den nötigen Abstand zu halten. "Wir möchten, dass die Leute sich an die Regeln halten, auch die Kinder", sagt sie. Am Einlass stehe ein Kollege, der die Einkaufswagen desinfiziere und auf Wunsch auch die Hände der Kunden. Für den 18-jährigen Paul Hock, der am Eingang steht, ist es erst der zweite Arbeitstag. "Alles in allem wird es gut angenommen", sagt er. Manche Kunden seien uneinsichtig, doch viele freuen sich, dass Desinfektionsmittel bereitgestellt wird.

"Die Mitarbeiter machen einen Bombenjob", betont auch ein leitender Angestellter von Kaufland in Fürstenwalde. Aber sie hätten es nicht leicht. "Wir haben engen Kontakt zu den Kunden", sagt er. Manche Mitarbeiter hätten Angst, wenn ihnen Kunden zu nahe kommen oder niesen. "Ab und zu gibt es welche, die sich ganz dicht daneben stellen." Kontrollen und Desinfektionsmittel am Eingang gibt es auch hier. 160 Einkaufswagen stehen bereit. Maximal 200 Kunden sind im Laden erlaubt. Vom großen Familieneinkauf mit Mutter, Vater und drei Kindern rät er dringend ab.

Katharina Otto kennt das Kopfschütteln, die Blicke und die Kommentare, weil sie ihre Kinder überall mit hinnehmen muss. Da ihr Mann lange arbeite, habe sie keine Gelegenheit, allein einkaufen zu gehen. Ihre Kinder kann sie nicht alleine lassen: "Ich habe die Aufsichtspflicht".