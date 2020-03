Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Uns geht es nicht um ein Verbot von Spaziergängen. Wir alle wollen an die frische Luft und uns bewegen. Aber bitte mit dem nötigen Abstand und nur zu zweit beziehungsweise in der in einem Haushalt lebenden Familie", appelliert Bürgermeister André Stahl am Freitag an die Bernauer. Mit Blick auf das Wochenende, das sich zum Teil mit besten Wetteraussichten angekündigt hat, bittet er sie eindringlich, soziale Kontakte weiterhin zu vermeiden. Es gilt nach wie vor keine Ausgangssperre, dennoch sollten Ausflüge und ähnliches unterbleiben. "Generell sollte jeder versuchen, möglichst im gleichen Umfeld zu bleiben, um sich und andere zu schützen", erklärt Stahl.

In vier Teams werden die Mitarbeiter des Bernauer Ordnungsamts auch am Wochenende viel unterwegs sein, um die Bürger zu informieren, zu sensibilisieren und die Einhaltung der neuen brandenburgischen Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus zu kontrollieren. Zwar sind Spaziergänge weiterhin erlaubt, allerdings nur allein oder mit einer weiteren Person aus demselben Haushalt. Nicht erlaubt sind Gruppenansammlungen von drei und mehr Personen, es sei denn, es handelt sich um Familien, die in einem Haushalt leben.

Gruppenansammlungen wurden in den vergangenen Tagen wiederholt am Liepnitzsee und Umgebung beobachtet. Die Missachtung der Sperrungen von Spielplätzen ist in den vergangenen Tagen ebenfalls des öfteren festgestellt worden. Das macht der Stadtverwaltung Sorgen. Diese Orte werden deshalb auch an diesem Wochenende im Fokus der Informations- und Kontrollgänge durch Mitarbeiter des Rathauses und des Bauhofes stehen.

"Wir bitten wirklich alle Bernauer, die Regeln und Sperrungen zu beachten. Wir wissen, dass es Kindern bei diesem Wetter nur schwer zu vermitteln ist, dass Spielplätze nicht genutzt werden können. Aber es geht um unsere Gesundheit. Diese Regeln helfen, Kontakte zu vermeiden und die Ansteckungsgefahr zu minimieren", wiederholt der Bürgermeister fast gebetsmühlenartig seine Warnung.

Ausdrücklich gestattet sind – unter Einhaltung der Regeln – die Besuche von Friedhöfen in der Stadt und die damit einhergehende Grabpflege. Auch das Angeln ist unter Einhaltung der Regeln weiterhin erlaubt.

Zu beachten ist zudem Folgendes beim Aufenthalt im Freien: In Brandenburg gilt bereits jetzt die Waldbrandgefahrenstufe 4. Um Waldbrände zu verhindern, sind Erholungssuchende aufgefordert, im Wald und in Waldnähe kein offenes Feuer zu entfachen, nicht zu rauchen, keine Fahrzeuge in Waldrandnähe und auf Waldwegen abzustellen und auch die Zufahrten zu den Waldwegen freizuhalten. Dies gilt generell in brandenburgischen Forstgebieten und natürlich auch an beliebten Ausflugszielen in Bernau. Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass ab diesem Sonnabend sogar Waldbrandwarnstufe 5 gilt. Dann ist das Betreten der Wälder strikt untersagt.