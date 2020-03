Ina Matthes

Potsdam (MOZ) Massive Finanzhilfen des Staates sollen das Schlimmste in der Corona-Krise verhindern. Banken spielen dabei eine zentrale Rolle. Der Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes OSV Michael Ermrich über Hilfen für Unternehmen und Privatkunden.

Herr Dr. Ermrich, Brandenburg hat die ersten Soforthilfen an Unternehmen ausgereicht. Der Ansturm war riesig. Wie dramatisch ist aus Ihrer Sicht die Lage der mittelständischen Firmen in den neuen Ländern?

In unseren vier OSV-Ländern (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt) ist das Interesse von Unternehmen insgesamt sehr groß, diese Hilfen in Anspruch zu nehmen. Sie sollten jetzt möglichst unkompliziert, einfach und schnell ausgereicht werden. Das Wichtigste ist, dass das, was von der Politik beschlossen wurde, jetzt unbürokratisch umgesetzt wird.

Die Nothilfen werden bei der Investitionsbank Brandenburg beantragt. Viele mittelständische Firmen sind Kunden bei Sparkassen. Was tun die Sparkassen, damit die Firmen rasch zu dem Geld kommen?

Die Sparkassen kennen ihre Kunden oft schon sehr lange und sehr gut. Deshalb sind viele Sparkassen bereit, in dringenden Fällen gegebenenfalls in Vorleistung zu gehen. Das heißt, dass sie in Einzelfällen Auszahlungen vornehmen, auch wenn noch keine bewilligten Anträge vorliegen.

Die Verfahren sind allerdings in den Ländern unterschiedlich geregelt. Die Sparkassen stehen aber auch bereit, bei der Bearbeitung der Anträge zu helfen. Das geschieht vor allem online beziehungsweise telefonisch.

Die Politik stellt auch zusätzliche Kreditmittel zur Verfügung. Das wird in der Wirtschaft teils kritisch betrachtet – Kredite steigern schließlich die Verschuldung der Firmen. Wie sehen Sie das?

Unterstützung mit Krediten sollten jene Betriebe erhalten, die sich zum 31.12. 2019 in einer stabilen wirtschaftlichen Lage befunden haben. Sie sollten eine schnelle und unkomplizierte Beratung und Genehmigung bekommen, wenn sie Kredite benötigen.

Es gibt aber auch die Möglichkeit für Unternehmen, Zahlungen auszusetzen, zum Beispiel Tilgungen. Das kann eine Hausbank unbürokratisch regeln und das tun die Sparkassen auch.

Firmen können Tilgungen aussetzen. Wie sieht es für Privatkunden aus, die Kredite bedienen müssen und jetzt in finanzielle Schwierigkeiten kommen?

Ratenzahlungen zu Darlehen unserer Privatkunden, die zwischen dem 1. April 2020 und dem 30. Juni 2020 fällig werden, können ab sofort für die Dauer von drei Monaten gestundet werden. Voraussetzung ist, dass die Zahlungen aufgrund der Auswirkungen der Pandemie nicht mehr zumutbar sind.

Unsere betroffenen Darlehenskunden können ab sofort diese Stundung für Verbraucherdarlehen beantragen. Der Antrag kann komfortabel im Online-Banking oder über ein gesichertes Formular über die Homepage der Sparkasse gestellt werden.

Es gab vereinzelt Meldungen, dass Kunden große Mengen Bargeld abgehoben haben. Nimmt das zu?

Das können wir nicht bestätigen. Es gibt auch keine Engpässe. Die Aufrechterhaltung des Bargeldverkehrs ist für uns selbstverständlich. Kunden müssen nicht besorgt sein, wenn ein Automat leer ist oder nicht funktioniert. Das sind normale Ausfälle, die immer mal vorkommen können.

Zahlen in der jetzigen Zeit mehr Kunden mit Karte?

Ja, die Sparkassen stellen fest, dass Kunden häufiger bargeldlos zahlen. Das ist auch bei vielen Händlern mittlerweile kontaktlos möglich, bei Kleinbeträgen auch ohne PIN-Eingabe.

Sparkassen sind dem Gemeinwohl verpflichtet und unterstützten viele kulturelle Projekte in den Kommunen. Ist das jetzt alles zum Erliegen gekommen? Gibt es Hilfen für Künstler?

Das ist je nach Bereich unterschiedlich Unsere Ostdeutsche Sparkassenstiftung unterstützt zum Beispiel Sanierungsprojekte, unter anderem an Kirchen. Diese können verschoben werden. Das gilt auch für Veranstaltungen, die später stattfinden.

Es gibt aber auch Projekte, die entfallen, und für die schon umfangreiche Vorbereitungen erfolgt sind. Ein Beispiel ist der Wettbewerb "Jugend musiziert." Da können die Abschlusswettbewerbe jetzt nicht durchgeführt können, aber es wurde schon viel Mühe und auch Geld in die Vorbereitungen investiert. Da halten wir dann auch gerne an unserer Unterstützung fest.

Was erwarten Sie in der nächsten Zeit von der Politik?

Ich begrüße das, was bis jetzt schon geschehen ist. Und ich hoffe, dass die Bürokratie nicht überhand nimmt. Im Moment geht es um Soforthilfen und Schadensbegrenzung, darum, eine Brandmauer zu ziehen.

Wir haben jetzt eine Situation, wo Gesetze sehr schnell beschlossen werden, innerhalb einer Woche. Da gibt es auch vieles, was nicht ausreichend bedacht ist und dann nachjustiert werden muss. Da ist viel in Bewegung. Es ist unsere Aufgabe als Sparkassenverband, über das Finanzsystem die Wirtschaft zu stabilisieren. Und das tun wir.