Claudia Duda

Neuruppin (MOZ) Ralf Reinhardt bleibt hart. Der Landrat von Ostprignitz-Ruppin ist in den vergangenen Tagen von allen Seiten gescholten worden, weil er in einer Allgemeinverfügung quasi ein Einreiseverbot für seinen Landkreis verhängt hat.

"Ich halte es rechtlich für fragwürdig und ich halte auch den Alleingang nicht für gut", sagte Woidke am Donnerstagabend im rbb-Fernsehen. Er habe zwar ein gewisses Verständnis von Sorgen bei Bürgermeistern in der Region. Das Verbot sei aber nicht genug abgewogen worden. "Die Maßnahme selber halte ich erstens für schwer durchsetzbar und zweitens auch für eine Maßnahme, die uns nicht wirklich hilft, dieses Ziel zu erreichen." Es gehe vielmehr darum, Kontakte einzudämmen.

Am Freitag hat Ralf Reinhardt seine Verfügung noch einmal präsizisiert. Eine Einreise aus touristischen Zwecken in die Region bleibt verboten. Allerdings sind jetzt einige Ausnahmeregelungen definiert (siehe Infokasten). Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Noch am Donnerstag hatte die Landesregierung versucht, einzugreifen. In einer Telefonkonferenz sollte Ralf Reinhard umgestimmt werden. Der Koordinierungsstab der Landesregierung hatte sich mit den Landräten und Oberbürgermeistern darauf verständigt, bei der Umsetzung der Verordnung zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie abgestimmt vorzugehen, hieß es aus der Staatskanzlei. Deren Chefin Kathrin Schneider (SPD) erklärte: "Wir müssen gemeinsam und abgestimmt vorgehen. Ein Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen in wesentlichen Fragen ist für die Bürgerinnen und Bürger nicht nachvollziehbar und erhöht die Unsicherheit." Sie halte die Allgemeinverfügung aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin für nicht zielführend und für juristisch fragwürdig.

Doch warum sah sich der Landkreis überhaupt zu solch einem Schritt genötigt? Weil eine große Zahl von Touristen in der Region gestrandet war, die seit denAutokontrollen an wichtigen Zufahrtsstraßen zum Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern nicht weiter kamen. Das Nachbarbundesland hatte solche Kontrollen eingeführt, um den Zustrom von Berlinern in die Küstengebiete zu verhindern. Die Stadt Rheinsberg – touristisches Aushängeschild des Landkreises – konnte den Ansturm der Reisenden in Corona-Zeiten nicht bewältigen und bat den Landrat um Hilfe.

Das Gesundheitssystem im Kreis könne im Ernstfall einen starken Anstieg von Touristen nicht verkraften, erklärte Kreissprecher Alexander von Uleniecki am Freitag. "Wir können nicht für jeden Notfallmedizin und Intensivmedizin gewährleisten." Der Landkreis wollte sich mit der Regierung abstimmen. "Wir versuchen, die Landesregierung davon zu überzeugen", sagte der Sprecher. In der Ostersaison gebe einen "signifikanten" Anstieg an Touristen im Kreis, betone Ralf Reinhardt am Freitag nochmals. Schon jetzt sei ein verstärkter Boot- und Wohnmobiltourismus zu verzeichnen.

Einreisen sollen jetzt bis mindestens 19. April eingedämmt werden. "Die, die jetzt hier sind, dürfen bleiben", sagte der Kreissprecher. Sie dürften auch zu ihrem Erstwohnsitz fahren. Der Kreis bleibe aber grundsätzlich bei dem Verbot.