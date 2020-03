Dr. Karin Nicodem

Eberswalde Wir können es schon fast nicht mehr hören: Corona dringt aus allen Bereichen des öffentlichen, aber auch des privaten Lebens an unsere Ohren. Die Auswirkungen sind zu spüren. Als Hundetrainerin beschäftigt mich auch die Frage: "Wie können wir unsere Hunde in diesen Zeiten der eingeschränkten sozialen Kontakte beschäftigen?"

Das sollte uns und den Vierbeinern auch noch Spaß machen. Beleuchten wir erstmal unser Verhältnis zu unseren Hunden: Fast jeder Hundebesitzer wird antworten: Mein Bello ist ein Familienmitglied für uns. Sind wir dann so etwas wie Adoptiveltern für den Vierbeiner?

Die Kynologen, die "Hundewissenschaftler", meinen, dass wir damit unserem Verhältnis zu unseren Bellos recht nahe kommen. Also stehen wir Hundebesitzer und Eltern/Großeltern vor der gleichen schweren Aufgabe, das Gleichgewicht zu finden zwischen Freiheit gewähren und Grenze setzen.

Schon im normalen Alltagsleben ist das schwer genug. Nun, in der Situation der eingeschränkten Sozialkontakte, stellt sich das Ganze noch viel komplizierter dar. Bei Zwei- und Vierbeinern gleichermaßen.

Unzweifelhaft ist, dass gemeinsame Unternehmungen, gemeinsames Spielen die Bindung stärken. In dieser kleinen Artikelserie möchte ich Ihnen einige Vorschläge zur Auslastung ihres Hundes, aber vielleicht auch zur Beschäftigung der Zweibeiner unterbreiten.

Ball spielen, Zerrspiele und Ähnliches bringen unseren Hund ganz schön in Stimmung. Alles, was mit Nasenleistung zu tun hat, lastet ihn dagegen super aus und hält sein Erregungslevel deutlich niedriger. Wie wäre es also mal mit einer Fusselmatte, die man sehr gut allein herstellen kann?

Schritt 1: Wir basteln, gern auch mit Kindern, ein oder besser gleich zwei dieser Matten. Dazu benötigen wir eine Einlegematte für die Spüle und einige alte Tücher, am besten aus Baumwolle. Die Tücher werden nun in einzelne Streifen zerschnitten. Diese "Stofffransen" müssen dann um die einzelnen "Streben" der Spüleinlage geknotet werden. Fertig ist die Fusselmatte. Und schon kann losgespielt werden. Ein Leckerli wird zwischen den Fransen der auf dem Boden liegenden Matte versteckt. Der Hund hat nun die Aufgabe, es möglichst schnell herauszuschnüffeln und darf es dann natürlich auch fressen. Achtung: Bitte lassen Sie Ihren Hund nur unter ihrer Aufsicht mit der Matte spielen. Nach einigen Spieldurchgängen entfernen Sie bitte die Matte wieder. Morgen ist schließlich auch noch ein Tag.

Wie wäre es mit einem kleinen Wettkampf per Video? Welcher Familienhund schafft es am schnellsten, drei versteckte Leckerli zu finden? Auch dieses Spiel sorgt für Abwechslung und großen Spaß bei allen Beteiligten.

Unsere Tierheimhunde in Werbellin freuen sich übrigens auch über Baumwoll-Fusselmatten zum Schnüffeln und Spielen. Bei Fragen wenden Sie sich direkt an: Dr. Karin Nicodem unter der Rufnummer 0173 9535900.

In loser Folge stellt Tierärztin Dr. Karin Nicodem weitere Beschäftigungsmöglichkeiten für Tierbesitzer vor. Sie kennt aus ihrer Arbeit eine Vielzahl an gemeinsamen Spielen, die sowohl von Familien mit Hund als auch für Menschen mit Langeweile kleine Ideen liefern.