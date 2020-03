Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Für Michelle Wysocki ist Hilfe kein Fremdwort. Als im vergangenen Sommer die Feuerwehren tagelang gegen einen Waldbrand bei Ziltendorf kämpften, entschloss sie sich spontan, in einem Einkaufsmarkt Getränke zu besorgen und die den Feuerwehrleuten zu spenden.

Auch in der Corona-Krise will sie helfen Auf Facebook hat sie die Gruppe "Nachbarschaftshilfe in Eisenhüttenstadt" gegründet, um zwischen denen zu vermitteln, die helfen wollen und denen, die Unterstützung zum Beispiel für den Einkauf benötigen. Bisher laufe es eher schleppend, sagt die Eisenhüttenstädterin. "Ich hatte bisher drei Anfragen gehabt", sagt Michelle Wysocki. Auch sie selbst hat schon mit angepackt.

Auch im Rathaus gehen immer wieder Anfragen von Leuten ein, die gerne helfen wollen. "Bei der Stadtverwaltung haben sich bislang fünf Personen gemeldet, die anbieten, für Ältere bei Bedarf Einkäufe zu erledigen. Deren Kontaktdaten wurden auch an die Agentur für Engagement weiter gereicht, damit auch dort bekannt ist, wer seine Hilfe anbietet", sagt Andrea Peisker, Behinderten- und Seniorenbeauftragte der Stadt am Dienstag dieser Woche. "Sofern bei der Stadtverwaltung oder bei der Agentur für Engagement diesbezügliche Anfragen eingehen, werden die Kontaktdaten weiter gereicht", so Andrea Peisker. Alles Weitere sollte dann auf direktem Weg zwischen den Beteiligten geklärt werden

Der Behinderten- und Seniorenbeauftragte sind darüber hinaus bislang auch zwei Anfragen bekannt, wo weiter entfernt wohnende Angehörige für ihre älteren Herrschaften vor Ort vorsorglich nach solchen Hilfsangeboten gefragt haben.

Derweil haben die Stadt Eisenhüttenstadt zusammen mit Wohfahrtsverbänden einen Aufruf "Wir helfen" gestartet. Beteiligt sind neben der Stadt das Deutsches Rote Kreuz (DRK), die Johanniter Unfall-Hilfe, die Arbeiterwohlfahrt (Awo) und der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). "Diese schwierige Zeit fordert viel von allen. Aufeinander zu achten und einander zu unterstützen macht es leichter", heißt es in dem Aufruf. Mit dieser Initiative sollen Hilfesuchende und Helfende zusammenführt werden und so jedem die Bewältigung des Alltages erleichtern. "Wir wollen unterstützen, da wo es notwendig ist", erklärt Bürgermeister Frank Balzer.

Das Rathaus bietet sich als Vermittlungsstelle an für diejenigen, die Zeit haben und gerne Hilfe leisten wollen. Hilfsangebote können an Martina Harz in der Stadtverwaltung per E-mail gesendet werden oder telefonisch unter der Telefon-"Hotline Corona 19" durchgegeben werden (Siehe Info-Kasten).

Aber man kann auch selber in seinem persönlichen Umfeld tätig werden. Darauf weist Andrea Peisker hin: "Ohnehin wäre es das Einfachste, wenn jeder in seinem eigenen Hausaufgang oder in der unmittelbaren Nachbarschaft einfach unkompliziert auf Ältere, die Hilfe brauchen könnten, zugeht und nachfragt." Das habe den Vorteil, dass man sich wenigstens vom Sehen her schon kenne, also keinem völlig Unbekannten vertraut und zudem keine zusätzlichen Wege anfallen.

"Ob man nun bei den Betreffenden klingelt oder im Hausflur einen Zettel neben die Briefkästen hängt – auf diese Weise könnten auch Ältere in ihrer Hausgemeinschaft kundtun, dass sie in dieser derzeit besonderen Situation Hilfe bräuchten", gibt Andrea Peisker Tipps.