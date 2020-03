MOZ

Ortsmarke (MOZ) Auch auf den Alltag im Informationstechnikbataillon 381 der Bundeswehr in Storkow hat das Coronavirus nicht unwesentliche Auswirkungen.

"Wenn Sie in die Kaserne kommen würden, würden Sie kaum jemanden von uns finden", berichtet Kommandeurin Anastasia Biefang. Von den mehr als 400 täglich im Dienst befindlichen Soldaten sowie zivilen Mitarbeitern und Mitarbeitern des Bataillons halte sich der überwiegende Teil zu Hause auf. An den meisten Tagen seien nur etwa 40 bis 50 in der Kaserne. "Wir sind aber einsatzbereit für alles, was kommen mag", sagt sie. Wer zu Hause Dienst verrichtet, sei jederzeit erreichbar und könne bei Bedarf in die Kaserne gerufen werden. Arbeit im Homeoffice, um Aufträge abzuarbeiten, sei in Teilen möglich. "Wir haben eine mobile IT-Ausstattung, und unter Auflagen können auch private Rechner genutzt werden." Das gelte zum Beispiel für die Ausarbeitung von Unterricht und Ausbildungen.