Brandenburg Auf Grund von Stopfarbeiten im Gleisbereich muss der Bahnübergang B1/Wust in der Berliner Straße in der Zeit vom 29.März, 20 Uhr bis 30. März, 5.40 Uhr voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über Schmerzke, Lehnin, Trechwitz, Schenkenberg in Richtung Groß Kreutz und zurück. Die Umleitung ist ausgeschildert. Die Verkehrsbehörde der Stadt bitten um Beachtung der Beschilderung.