Nach der Arbeit im Homeoffice ist für Marco und Jessica Schmaske Zeit, mit Tim und Jasmina zu spielen. Da Spielplätze tabu sind, wird dann auch mal das Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel mit Piratenfiguren Tipps zur Gestaltung des Alltags mit Kindern in Corona-Zeiten gibt Jacqueline Eckhardt, Kinderbeauftragte in Frankfurt (Oder). © Foto: René Matschkowiak

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Schule und Kita sind geschlossen, die Eltern arbeiten vielleicht im Homeoffice – doch der Nachwuchs will unterhalten werden, auch wenn zusammen zu Hause zu sein nicht zwangsläufig bedeutet, dass jetzt Zeit für gemeinsame Unternehmungen ist. "Ganz wichtig ist für Kinder ein strukturierter Tag wie in der Kita oder Schule", sagt Jacqueline Eckhardt, seit anderthalb Jahren Kinderbeauftragte der Stadt. Ein Stunden- oder Wochenplan kann helfen, vorab festzulegen, wann Lernzeit ist.

Ihre Familie etwa steht morgens normal auf, frühstückt, dann ist Unterrichtszeit. Die beiden Töchter erledigen ihre Schulaufgufgaben, je nachdem, welche Stunde gerade wirklich auf dem Stundenplan steht. "Sie stellen sich sogar einen Wecker und erklären mir dann, dass die Stunde jetzt zu Ende ist", berichtet sie. Von den Schulen sei das toll vorbereitet worden. "Die Kinder wurden gut eingewiesen und wissen genau, was sie machen sollen", sagt sei. Als Mutter ist sie da, falls die beiden Fragen haben, schafft aber trotzdem auch ihre eigenen Aufgaben im Homeoffice. Ein solch geregelter Tagesablauf lasse Kinder begreifen, dass es kein Spaß ist, gerade zu Hause zu sein. "Ferien ist anders."

Thementage im Wochenplan

Natürlich ist irgendwann Feierabend und Schulschluss, am Wochenende braucht es auch ohne Spielplätze und Spaßbad eine Beschäftigungsmöglichkeit. Dazu hat Jacqueline Eckhardt ein paar Ideen für zu Hause und appelliert: "So schwer es fällt, mir geht es auch nicht anders, ist es wichtig, dass die Kinder wirklich zu Hause bleiben." Gegen einen Spaziergang im Wald oder entlang der Oderwiesen mit den Eltern ist zwar nichts einzuwenden. Aber das Fangespiel mit Freundinnen sollte eine Weile ausfallen – es gibt jedoch Alternativen.

Innerhalb des Wochenplans, den Jacqueline Eckhardt vorschlägt, könnten zum Beispiel Thementage eingeplant werden. "Man könnte ein Schatzsuche mit Aufgaben in der Wohnung machen", erklärt sie. Eine mögliche Aufgabe: den Geschirrspüler ein- oder auszuräumen. In einer Schatztruhe wartet dann eine Belohnung, zum Beispiel etwas zu naschen. Möglich ist auch ein Dschungeltag. Die Kinder können "Das Dschungelbuch" lesen oder vorgelesen bekommen, den Film dazu schauen, die Tiere basteln und kleinere Kinder könnten dem Rest der Familie die Geschichte in einem Theaterstück vorspielen.

Zeit für Familie

Das Argument, man habe keine Zeit für die Familie, sagt Jacqueline Eckhardt, gelte aktuell nicht – und die Zeit müsse eben entsprechend gefüllt werden. Zum Beispiel mit dem Backen eines Kuchens, eines Brots oder Brötchen fürs gemeinsame Frühstück. Die Kinder können messen, wiegen, kreativ sein, belegen, Brot oder Brötchen schön gestalten. "Und sie sind eine gewisse Zeitspanne beschäftigt", sagt sie.

Bald steht außerdem Ostern vor der Tür, die meisten Kinder besuchen ihre Großeltern aber gerade nicht. Jacqueline Eckhardts Tipp: Osterkarten basteln. Und aus Toilettenpapierrollen lassen sich Eierbecher basteln. Wer in der Wohnung einen Osterstrauß hat oder wenn auf dem Grundstück ein passender Strauch wächst, könne man mit den Kindern Eier bemalen.

"Man kann sich vom Kind ein Spiel erklären lassen, das es gerne spielt", sagt sie. Natürlich seien auch Mensch-ärgere-dich-nicht oder Uno eine gute Art, die Zeit zu vertreiben. Eine weitere Idee ist ein gemeinsamer Frühjahrsputz, um keine Langeweile aufkommen zu lassen. "Da können sogar die ganz Kleinen mitmachen, die noch krabbeln. Sie bekommen Lappen an die Knie", beschreibt sie. Auch Sportübungen seien eine gute Beschäftigung. "In Japan macht man das jeden Tag, sogar in Unternehmen", berichtet sie von ihrer Reise.

Auch wenn die Nerven bei vielen aktuell blank liegen, solle man positiv denken und nicht den Spaß verlieren, betont Jacqueline Eckhardt. Für Familien sei das eine Chance, auch wenn die Situation schwierig ist. Wichtig sei jedoch, dass sich Eltern abwechseln, wenn sie nicht alleinerziehend sind, und jeder mal eine Auszeit hat. "Das kann man mit Kindern verabreden: dass jetzt eine halbe Stunde der Mama oder dem Papa zusteht. Dann besteht die Möglichkeit, Luft zu holen."

Die Stadt hat jetzt ein Angebot für junge und heranwachsende Frankfurter, mit altersgerecht aufbereiteten Informationen zum Thema Corona und Ideen zur Freizeitgestaltung: frankfurt-oder.de/Bildung-Soziales/Bildung/Infos- für-Kinder-Jugendliche-und-Familien-in-der-Corona-Krise