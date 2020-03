Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Tochter Silja hatte sich freigenommen. Sie wäre gerne mit ihrer zwölfjährigen Elin und dem dreijährigen Elio aus Schweden angereist, um Gesine Blomberg heute (28. März) zum 75. Geburtstag in die Arme zu schließen (während der 17-jährige Sohn Ennio fürs Gymnasium lernen muss). Aber wegen Corona bleiben sie vernünftig zu Hause, ebenso wie das Ehepaar Blomberg selbst. "Ganz groß gefeiert haben wir zum 70. Jetzt wollten wir eher in kleinem Kreis in die Gaststätte in der Nachbarschaft gehen", erzählt Gesine Blomberg. Nun wird sie vermutlich abends klingende Ohren von all den Telefonanrufen haben.

Als Imker-Paar sind Gesine und Werner Blomberg in der Umgebung gut bekannt. Kennengelernt haben sie sich auf der Arbeit im Hohen Neuendorfer Bieneninstitut, in dessen Nähe sie noch heute wohnen. Ihr ganzes berufliches Leben haben sie auch den Bienen gewidmet, zunächst als Lehrmeister und in der Königinnenaufzucht im Institut. Später machte sich Gesine Blomberg selbstständig. Etwa hundert Völker hielt sie auf Weiden in Germendorf. "Inzwischen bin ich Liebhaber-Imkerin, und es sind nur noch sechs Völker", sagt Gesine Blomberg. "Wäre mein Mann nicht gewesen, hätte ich mich überhaupt nicht selbstständig gemacht", denkt Gesine Blomberg zurück. "Ohne ihn hätte es die Imkerei Blomberg nicht gegeben." Auch Tochter Silja und Sohn Sirko hätten immer viel geholfen, erinnert sie sich.

Viele Imker kennen die Blombergs nicht nur vom Hohen Neuendorfer Verein, sondern auch durch die Sommerswalder Belegstelle Kohnert Buche, wo in der Saison Bienenköniginnen begattet werden. Viele Jahre lang hat Gesine Blomberg die für die Imker im Umkreis so wichtige Belegstelle, die zuvor zum Länderinstitut gehörte, mit tatkräftiger Unterstützung ihres Mannes geführt. "Wir saßen am Küchentisch und haben uns gefragt, ob wir es wagen wollen", weiß sie noch.

Zu Hause zu sitzen, ist an sich gar nicht so ihre Sache. Neben dem Bienen-Domizil in Germendorf haben die Blombergs noch ein Grundstück in der Gegend von Zittau geerbt. Da steht ein Wohnwagen für den Sommerurlaub bereit.

Meistens reisen sie außerdem zweimal im Jahr nach Schweden. Tochter, Schwiegersohn und Enkel kommen auch oft zu ihnen. Da ist es nicht ganz so schlimm, wenn es zum 75. nicht klappt. Gemütlich machen wollen es sich Gesine und Werner Blomberg mit ihrem Leibgericht Rouladen und Pflaumenkuchen trotzdem. Gründe gibt es wie jedes Jahr gleich zwei. Denn der Geburtstag ist auch ihr Hochzeitstag, der 48. Da ist dann in zwei Jahren auch wieder Gelegenheit zum Feiern.