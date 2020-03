Volkmar Ernst

Nassenheide (MOZ) Die neuen Straßenleuchten entlang der Oranienburger Chaussee in Nassenheide sind aufgestellt und werden demnächst für Licht auf dem Fuß- und Radweg sorgen. Das Löwenberger Land hatte den Austausch der Laternen im Zusammenhang mit dem Bau des Radweges von Nassenheide nach Teschendorf eingeplant und bei der Instandsetzung der Wege gleich die dafür notwendigen Leitungen in den Boden legen lassen. In dieser Woche wurden nun noch die nötigen Arbeiten ausgeführt, um die Laternen in nächster Zeit in Betrieb nehmen zu können.