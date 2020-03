Silvia Passow

Falkensee Während das öffentliche Leben auf ein Minimum reduziert wird, baut man auf den Baustellen für die Nach-Corona-Zeit. So wie hier, am Hort und der Kita in der Falkenseer Holbeinstraße. Das Gebäude wächst, die Wände stehen. Bleibt zu hoffen, dass möglichst bald Kinderlachen die neuen Räume fluten wird.