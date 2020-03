Das ist Lilli. Die kleine Dame kam am 13. Januar dieses Jahres aus dem Tierheim Rathenow nach Brandenburg. Hier ist sie nun die Nummer eins und hat das große Los gezogen. Bis sie hinaus in den Garten darf genießt sie die Zeit bei ihren neuen Eltern mit Entspannung pur - alles richtig gemacht Lilli!. © Foto: privat

Diese beiden Herzensbrecher kamen 2019 in den Haushalt von Mia und Nency Umpierre in Brandenburg an der Havel. Luis - eher der Schüchterne - verwöhnt seine sehr lebhafte und verspielte Lisa gern mal mit einer liebevollen Umarmung zur Schlafenszeit. © Foto: privat

BRAWO