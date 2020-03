Volkmar Ernst

Oberhavel (MOZ) Manchmal kann eine gut gemeinte Geste auch nach hinten losgehen. So ist es geschehen mit dem Verkauf von Toilettenpapier in den Filialen der Sprinttankstellen in Liebenwalde und Nassenheide. Für den Liebenwalder Bernhard Schmale ist der Verkaufspreis von 7,99 Euro für zehn Rollen purer Wucher, für Tankstellenpächter Jörg Arens gerade einmal ein kostendeckender Preis.

Das Problem an der Sache ist, dass im Gegensatz zu einem Discounter an der Tankstelle ganz andere Mengen zu anderen Preisen abgegeben werden. Für einen Zweierpack Toilettenpapier zahlen die Kunden schon seit Jahren 1,99 Euro. Käufer sind Kraftfahrer, die nur die kleinen Mengen brauchen, um die Zeit bis zum nächsten Halt beim Discounter zu überbrücken. Danach seien der Warenvorrat und der Preis kalkuliert, um die Einkaufs- sowie Lohn- und Nebenkosten für den Tankstellenbetrieb decken zu können, so die Erklärung von Arens.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.

Einfache Kalkulation

Vor dem Hintergrund, dass in vielen Filialen der Supermärkte immer öfter kein Klopapier zu bekommen ist, hat sich Arens dazu entschlossen, auch größere Mengen abzugeben. Die normale Rechnung ist, wenn für zwei Rollen 1,99 Euro zu zahlen sind, kosten zehn Rollen 9,95 Euro. Das erschien ihm zu hoch, weshalb er den Preis auf 7,99 Euro reduzierte. Immer noch eine stattliche Höhe. "Aber ich kann nicht anders kalkulieren, denn wir sind kein Discounter und wir geben im Normalfall solche Warenmengen auch gar nicht ab", bedauert Arens, dass das gut gemeinte Angebot so missverstanden wird. Das wiederum sieht Bernhard Schmale ganz anders. Er fordert die Abgabe von Toilettenpapier an Tankstellen zu Discounterpreisen.