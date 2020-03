dpa

Berlin (dpa) Die Berliner Gewaltschutzambulanz befürchtet durch die Coronakrise einen starken Anstieg von Kindesmisshandlungen.

"Die soziale Kontrolle ist derzeit nicht da - der Bereich, in dem sonst häusliche Gewalt gegen Kinder auffällt, also in Schulen, Kitas oder bei Tagesmüttern, ist ja gerade weggefallen", sagte die Vizechefin der Ambulanz, Saskia Etzold, der Deutschen Presse-Agentur. Bei eingeschränkter Öffentlichkeit würden Verletzungen jetzt weniger bemerkt. "Wir müssen wohl davon ausgehen, dass innerfamiliäre Gewalt in den nächsten Wochen deutlich ansteigt."

Die vor sechs Jahren gegründete Ambulanz gehört zur Berliner Charité. Opfer - sowohl Kinder als auch Erwachsene - können ihre Verletzungen dort von Rechtsmedizinern vertraulich und kostenlos dokumentieren lassen. Sie müssen nicht sofort entscheiden, ob sie den Täter anzeigen. Die Dokumentation zählt auch später bei einer Verhandlung vor Gericht. Rund 6500 Gewaltfälle wurden bislang untersucht.

Drei Viertel der erwachsenen Gewaltopfer in der Ambulanz sind Frauen, rund ein Fünftel aller Betroffenen Kinder. Gefördert wird die Ambulanz in diesem Jahr mit knapp 1,2 Millionen Euro aus dem Haushalt der Senatsjustizverwaltung.

