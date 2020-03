Matthias Henke

Gransee (MOZ) Nach der Einschränkung des öffentlichen Lebens durch die vom Landkreis erlassene Verordnung zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus, überwachen Einsatzkräfte der Polizei und Mitarbeiter des Ordnungsamtes täglich die Einhaltung der Allgemeinverfügung im Amt Gransee und Gemeinden.

"Grundsätzlich muss man feststellen, dass sich die Granseer bisher sehr diszipliniert verhalten", sagte der für Ordnung und Bildung zuständige Fachbereichsleiter in der Amtsverwaltung, Wolfgang Schwericke, auf Nachfrage dieser Zeitung. "Mehr als zwei Leute trifft man selten zusammen an. Meist beruht das Fehlverhalten auf Unwissenheit. Dann erfolgt eine einfache Ansprache, und die Leute sehen das ein." So gebe es bisweilen Irritationen um den Familienbegriff, den manche weiter fassen, als nur Angehörige, die im selben Haushalt leben, erläutert Schwericke. Hinsichtlich Gewerbetreibender, die nicht in jenen Branchen tätig sind, die noch geöffnet haben dürfen, seien bislang keine Verstöße festgestellt worden, so der Fachbereichsleiter weiter.

Bislang seien die Überprüfungen im Rahmen der regulären Kontrolltätigkeit erfolgt. Ab Montag werden überdies verstärkt zwei feste Teams von Mitarbeitern im Amtsbereich speziell in Sachen Einhaltung der Allgemeinverfügung unterwegs sein. Die mobilen Kontrollen werden in allen Bereichen der öffentlichen und gewerblichen Bereiche durchgeführt. Verstöße gegen die Allgemeinverfügung seien sowohl als Straftat als auch als Ordnungswidrigkeit mit hohen Bußgeldern zu ahnden. "Wir appellieren an alle Bürgerinnen und Bürger: Bitte halten Sie sich an die Allgemeinverfügung! Wenn Sie zu Hause bleiben können, dann tun Sie das auch. Zur Sicherheit aller. Nur so werden wir die Pandemie erfolgreich besiegen und wieder zu einem normalen Leben zurückkehren können", heißt es in einer Erklärung der Granseer Verwaltung, die auch auf der Homepage des Amtes veröffentlicht wurde.