Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Laut aktueller Kriminalitätsstatistik ist in Oberhavel die Zahl der Autodiebstähle 2019 erfreulicherweise um 40 auf 186 zurückgegangen. Doch die Aufklärungsquote dieser Straftaten ist gering: Nicht einmal jeder dritte Fall wird aufgeklärt. Bei Autodiebstählen sei es schwer, einen Täter zu ermitteln, erklärte Polizeisprecher Stefan Rannefeld. Einen Ermittlungserfolg gebe es höchstens bei hochwertigen Fahrzeugen, die mit GPS-Ortungsgeräten ausgestattet seien.

Geringe Aufklärungsquote

Um sein Fahrzeug zu schützen, rät der Fachmann dazu, es stets abzuschließen und wenn möglich auf dem verschlossenen Grundstück zu parken. Risikofaktoren sind laut Polizeisprecher zudem die neuartigen Keyless-Go-Systeme, die es erlauben, ein Fahrzeug ohne aktive Nutzung eines Autoschlüssels zu entriegeln und zu starten. Da dieses System in einem gewissen Radius funktioniert, kann ein Auto direkt vor der Tür nicht sicher abgestellt sein, wenn der Fahrer mit Schlüssel in der Hosentasche im Haus ist, sagt Rannefeld. Der Schlüssel sollte in einer sicheren Box aufbewahrt werden.

Viel Prävention

Nicht nur diesen Tipp gibt es bei den Präventionsveranstaltungen der Polizei, von denen im vergangenen Jahr im gesamten Gebiet der Polizeidirektion Nord (Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz) 806 Veranstaltungen mit 12 176 Teilnehmern zu Themen wie technische Beratung, die auch von Firmen genutzt wird, Gewalt- und Suchtprävention bis hin zur Fahrradcodierung angeboten wurden.

Kontrolldruck verstärkt

Eine deutliche Zunahme gab es auch bei den Rauschgiftdelikten, die signifikant um 179 auf 1 208 registrierte Fälle anstiegen. Diese Zunahme sei zum einen mit der Bereitschaft vor allem junger Menschen verbunden, Drogen zu konsumieren, so der Polizeisprecher. Zum anderen resultiere sie aus der verstärkten Kontrolltätigkeit seitens der Beamten, die immer besser ausgebildet seien, und beispielsweise im Rahmen von Verkehrskontrollen auch die Anzeichen für einen Drogenkonsum besser im Blick haben. Sorgen bereiten dem Polizeisprecher und seinen Kollegen die zunehmende Gewaltbereitschaft.