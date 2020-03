So elegant präsentierten sich zu ihrer Wiedereröffnung am 1. September 1928 die zuvor umfassend neu gestalteten Konzerthaus-Lichtspiele. "Sie können sich jederzeit den großstädtischen Vorbildern anreihen", lobte damals die Lokalpresse. © Foto: Fotos: Archiv M. Lutzens

Manfred Lutzens

Brandenburg Die Corona-Krise macht derzeit für die Brandenburger leider auch einen Kinobesuch (verständlicherweise) unmöglich. Werfen wir heute deshalb einen Blick zurück in die Geschichte der hiesigen Filmtheater, zumal es genau 110 Jahre her ist, dass erstmals unter "Zerstreuungen" auf derartige cineastische Angebote hingewiesen wurde. Und das nicht nur mit Zeitungs-Annoncen, sondern auch in einem "Führer durch die Chur- und Hauptstadt Brandenburg an der Havel und ihrer Umgebung".

So wartete anno 1910 immerhin schon ein sogenanntes Central-Theater, Wollenweberstraße 3, und das Kino-Theater, Steinstraße 42 (Volkshaus / später Jugendklubhaus), auf viele Besucher. Und diese Novität wollten sich die Havelstädter keinesfalls entgehen lassen. Bereit vier Jahre später (1914 – Ausbruch des Ersten Weltkrieges) waren zudem ein Altstädtisches Lichtspielhaus in der Rathenower Straße 12, die Union-Lichtspiele (Große Gartenstraße 47 a), sowie überdies die Kammer-Lichtspiele in der Hauptstraße 59/60 präsent. Demzufolge hatten sich in Brandenburg jene, 1895 weltweit erstmals von der Lumier-Gesellschaft vorgestellten Apparate, die Filmkamera, -projektor und Kopiergerät in sich vereinten, ebenfalls etabliert. Eine alsbald weiter entwickelte Technologie der bewegten Bilder tat ihr Übriges, um zunehmend die Interessierten anzulocken. Und das, obwohl zunächst lediglich wenige Minuten dauernde Filmstreifen gezeigt wurden. Im weiteren Verlauf waren es zumeist komische Sketche bzw. Einakter, die dann aber schon eine Viertelstunde lang über die Leinwand flimmerten

"Geh`n wir mal in` Kintopp!" – ganz dem Berlinischen nachempfunden –, lautete nun auch in unserer Stadt immer wieder die Devise. Dazu empfahl ein J. Horowitz sein hier bereits erwähntes "Central-Theater" im Jahr 1912 schon recht selbstsicher: "Besteingerichtetes kinomatographisches Theater. Vorführung der neuesten Bilder, von nachmittags 4 Uhr bis abends 11 Uhr. Jeden Mittwoch und Sonnabend Programmwechsel". Gleichzeitig erfuhr der Filmfreund, dass sich eben dieses Haus "in ersten Kreisen Brandenburgs eines ausgezeichneten Rufs erfreuen würde". Mit gewissem Stolz verkündete sein Besitzer weiter: "Die Einrichtung dieses modernen, kinomatographischen Theaters in technischer Hinsicht ist eine durchaus vollkommene. Eine eigene elektrische Centrale im Verein mit den neuesten und vollkommensten Apparaten ermöglicht die Erzielung der besten Lichtreflexe sowie eine flimmerfreie Vorführung der Bilder. Der völlig abgeschlossene Maschinenraum bietet absolute Sicherheit für das besuchende Publikum".

Im "Brandenburger Anzeiger" gab es dann im März 1915 u.a. Offerten dieser Art zum aktuellen Kinematographen-Programm: "Kaiser Panorama" – Kriegsschauplatz in Ostpreußen und Polen. "Kammer-Lichtspiele" – "Der Spuk im Hause des Professors" (Stuart-Webbs-Film) sowie "Das Feuer" mit Asta Nielsen, während das Kino in der Steinstraße 42 unweit vom Turm mit "Liebeswahn" und das "Union-Theater" mit "Die Schwester vom Roten Kreuz" um möglichst viele Besucher warb. Schließlich kam zwei Jahre danach auch in unser Brandenburg – wie es hieß – der erste Dokumentarfilm zum Weltkrieg mit dem Titel "Bei unseren Helden an der Somme" (ein Fluss in Frankreich, d. Verf.). Von der technischen Entwicklung überholt, aber wohl zugleich von einem zunehmend kritischer werdenden Publikum beeinflusst, mussten im Laufe der Zeit mehrere Kinematographen wieder geschlossen werden; andere indes etablierten sich. So standen dann laut einem von Heimatforscher Friedrich Grasow bearbeiteten Stadtführer nun diese Adressen zur Auswahl: Metropol-Theater, Hauptstraße, "Alhambra", Jakobstraße 32/33 (zuvor befand sich dort der "Hohenzollernpark" sowie die Konzerthaus-Lichtspiele in der Steinstraße als Nachfolger des Etablissements von Julius Haberlandt. Außerdem annoncierte bereits 1922 ein Kinobesitzer Kurt Gütling, der zum Besuch in die Große Gartenstraße 1, das spätere "Capitol", einlud.

Während des Übergangs von den 20-er zu den 30-er Jahren vollzog sich gleitend die Ablösung des Stumm- durch den Tonfilm. Eine neue Epoche begann. Welch‘ ein markanter Qualitätssprung zur Freude der Cineasten! Werfen wir in die Ausgabe des "Anzeigers" vom 28. Februar 1936 speziell einen Blick auf das Programm der vier Lichtspieltheater. Das Konzerthaus, schon 1928 nach modernsten Gesichtspunkten völlig neu gestaltet, gab "Hauptmann Sorell und sein Sohn", ergänzt durch die Vox-Wochenschau und einen Kulturfilm. Beginn jeweils 17, 19 sowie 21 Uhr. Im "Metropol" (später stießen sich die SED-Machthaber an diesem Begriff und ersetzten ihn durch "Meteor") hieß es "Sein letztes Kommando" , während das "Alhambra" "Variete" mit Hans Albers in der Hauptrolle zeigte. Gleichzeitig warb das "Capitol" mit dem UfA-Streifen "Stützen der Gesellschaft" – unter anderen Darstellern hier Heinrich George. Der Zweite Weltkrieg (ab 1939) mit seinen verheerenden Folgen bis hin zur sich abzeichnenden Niederlage Deutschlands hatte auch in den Kinos entsprechende Auswirkungen; nicht nur auf das Programm.

So standen im Juni 1944 in der Lokalpresse diese Offerten: "Alhambra" und "Metropol" täglich 14.30, 17 sowie 1930 der Schwank "Die keusche Sünderin" inklusive Kulturfilm samt der propagandistischen Deutschen Wochenschau, und diese fast ausschließlich nun mit geschönter Kriegsberichterstattung sowie Lügen und Hetze. Das "Capitol" bot in vorgenanntem Zeitraum die lustige Geschichte "Pappi", während die UfA-Erstaufführung "Neigungsehe" das Publikum des Konzerthauses ablenken sollte. In den Plauer Lichtspielen (Inhaber Brüning) – unweit von Havelbrücke und Schloss – hieß es zumindest für eineinhalb Stunden "Ein schöner Tag", wobei dieser Streifen allerdings mit einem Besuchsverbot für Jugendliche belegt war. Und das Tonfilmtheater im damals ebenfalls noch eigenständigen Kirchmöser lud zum Kinospaß "Seine beste Rolle" ein. Mittlerweile mussten aber immer öfter die Vorstellungen wegen des Fliegeralarms unter- bzw. auch abgebrochen werden. So auch dann am Tag des Attentats auf Adolf Hitler, am 20. Juli 1944.

Schließlich stellten die hiesigen Lichtspielhäuser in den letzten Kriegsmonaten weisungsgemäß ebenfalls ihren Betrieb ein. Für das "Alhambra" und "Capitol" , die im Frühjahr 1945 noch in Schutt und Asche fielen, war es dann für immer vorbei.