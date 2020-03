Andreas Koska

Freienthal Frische Luft, Sonne - das sind Faktoren, die präventiv gegen das Corona-Virus helfen können, wird zumindest immer wieder gesagt. Dabei sollte man nur in Familie oder zu zweit unterwegs sein. In den Weiten der Landschaft ist man bei uns meist allein. Mit entsprechenden Möglichkeiten sind wir in der Zauche reich gesegnet. Keine Gewaltmärsche aber kleine Spaziergänge an der frischen Luft, denn zwar kann der Weg das Ziel sein, aber ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ein Spaziergang zu einem Ziel mich eher motiviert. Deshalb ein paar kleine Vorschläge für einige Minuten an der frischen Luft.

1. Freienthal:

Zum Glück lässt die Trappenbalz noch auf sich warten. Denn schon ab Mitte April füllt sich der Vogelbeobachtungsturm bei Freienthal, von dem die Trappenbalz besonders gut beobachtet werden kann. Dann kann man dort Fahrzeuge mit Kennzeichen aus ganz Deutschland und sogar Österreich und Belgien beobachten. Solange der Turm leer steht, ist uns ein Besuch gestattet.

Los geht es am Freienthaler Gemeindehaus. Wer die L85 von Brück aus kommend nutzt, biegt bitte an der Kreuzung in dem Siedlerdorf links ab. Vor dem Gemeindehaus kann geparkt werden. Auf dem Giebel des benachbarten Jugendklubs ist ein Wandbild zu bewundern. Darauf sind sechs Trappen, ein Wolf und ein Wegweiser zum Vogelbeobachtungsturm aufgemalt. Der Spielplatz ist im Moment gesperrt. Wir laufen geradeaus in Richtung Süden. Weitere Hinweisschilder weisen den Weg. Wir passieren, es ist tatsächlich eine Art Pass, eine kleine Hügelkette, die Hasenberge. Hier toben vor allem zu Ostern die kleinsten Freienthaler aber auch die Erwachsenen haben hier ihre Gaudi beim Ostereiertrudeln. In diesem Jahr dürfte die Tradition wohl pausieren.

Hinter dem Hügel rechts und nach kurzer Zeit wieder links, der Weg führt uns in Richtung eines in der Ferne sichtbaren Stalls. Am Stall angekommen erwarten uns weitere Informationen. Hier ist eine Karte der Belziger Landschaftswiesen befestigt und dazu eine weitere, die die Population und die Eigenheiten sowie den Schutz der Großtrappe erklärt.

Der Turm ist von hier aus schon sichtbar. Nach etwa 200 Metern erreichen wir die Plane. Die Brücke ist mit einer Schranke blockiert. Hier kann man nachlesen, dass man sich bitte leise verhalten und die etwa 50 Schritte bis zum Beobachtungsturm auf dem direkten Weg bewältigen soll.

Jetzt die Tür auf und ab in den ersten Stock, hier kann man die Klappen öffnen und die Fauna in den Belziger Landschaftswiesen beobachten. Rund 20 Minuten bis maximal eine halbe Stunde waren sie auf dem Hinweg unterwegs. Nach einer kleinen Pause, kann der Rückweg angetreten werden.

Sie waren dann insgesamt eine gute Stunde unterwegs an der frischen Luft und haben unter Umständen etwas dazugelernt. Heimat- und Naturkunde in einem und auch den Kindern macht der Spaziergang erfahrungsgemäß Spaß.

Fortsetzung folgt!