Christina Sleziona

Eberswalde (MOZ) Die Zahl der Corona-Infizierten steigt in Barnim weiter an: Bisher sind 64 Personen infiziert, 400 Verdachtsfälle stehen unter Quarantäne. Das teilte der Landkreis Barnim am Freitag mit.

Die meisten Infizierten sind in Bernau (16) und in der Gemeinde Panketal (14). Sie sind in häuslicher Quarantäne oder werden im Krankenhaus behandelt. Die Stadt Eberswalde meldet zehn Infizierte, 72 Personen stehen unter Verdacht, das Coronavirus zu haben.

In Werneuchen (23 Verdachtsfälle, 2 Infizierte), Joachimsthal (3; 0) im Amt Biesenthal-Barnim (27; 5), Amt Britz-Chorin-Oderberg (11;1), in der Gemeinde Ahrensfelde (11;5) und Schorfheide (42;0) fallen die Zahlen geringer aus.

