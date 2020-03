Heike Weißapfel

Oberhavel (MOZ) Da wegen des Coronavirus die Gottesdienste in den Kirchen ausfallen müssen, bietet der Kirchenkreis Oberes Havelland für alle Gemeinden eine Online-Andacht an. Diese ist bereits mit dem Superintendenten Uwe Simon in Gransee in der Marien-Kirche aufgezeichnet worden. Sie wird am Sonntag als Video, Audiomitschnitt oder zum Mitlesen auf der Homepage des Kirchenkreises eingestellt (https://www.kirchenkreis-oberes-havelland.de/start/kirchenkreis/) . Sie kann auf Wunsch aber auch schriftlich zugesandt werden, teilt Uwe Simon mit.

Eine Andacht als Videobotschaft gibt es am Sonntag außerdem für die Kirchengemeinde Bergfelde/Schönfließ, diesmal aus der Bergfelder Kirche. Der Kirchenälteste Uwe Nötzold hat die Aufnahmen mit Worten der Pfarrerin Heike Krafscheck und einigen Gemeindegliedern sowie Orgelklängen von Martin Doering und Saxofonmusik geschnitten. Am Sonntagvormittag steht die etwa 15-minütige Andacht auf der Homepage www.kirche-bergfelde-schoenfliess.de für alle zur Verfügung.