Heike Weißapfel

Oranienburg (MOZ) Polizeibeamte waren am Sonnabend im Landkreis Oberhavel verstärkt an öffentlichen Plätzen bei Personenkontrollen im Einsatz. Gegen 16 Uhr zerstreuten die Beamten eine Gruppe von Jugendlichen in der Bernauer Straße in Oranienburg. Die acht jungen Leute saßen eng beieinander und tranken Alkohol, so die Polizei.

Sie verstießen damit gegen die Eindämmungsverordnung des Landes gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19. Wegen der Corona-Krise müssen Mindestabstände von anderthalb Metern zwischen zwei Personen eingehalten werden, Gruppenansammlungen verschiedener Haushalte sind nicht erlaubt. Die Beamten verwiesen die Jugendlichen des Platzes und verfassten eine Meldung für das Gesundheitsamt.