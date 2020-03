Corona in Potsdam-Mittelmark

Pressestelle

Mittelmark Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind inzwischen 93 (+ 5 zum Vortag) Personen erkrankt. Nach wie vor sind die meisten Fälle im Raum Teltow, Stahnsdorf, Kleinmachnow und Treuenbrietzen zu verzeichnen. Vier der infizierten Personen müssen bisher stationär (außerhalb von PM) betreut werden, einer davon wird beatmet.Inzwischen befinden sich aktuell 124 (Vortag: 143)Personen in (angeordneter) häuslicher Quarantäne. Die Zahl der Verdachtsfälle ist weiter gestiegen und beträgt inzwischen 709 (656 Vortag) Personen, davon wurden 117 (117 Vortag) negativ getestet und die restlichen befinden sich noch in der Abklärung. Die genannten Zahlen sind der geringeren Testkapazität am Wochenende zuzurechnen. Zur Übersicht:

Weitere aktuelle Informationen auf der Homepage des Landkreises – neu ist eine Grafik zum Anstieg der Fallzahlen.

Link: https://www.potsdam-mittelmark.de/de/aktuelles-termine/neues-aus-demlandkreis/aktuelles/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=886&cHash=210c04036e2c7639 dedc03c272700cd1