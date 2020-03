Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Initiative, behelfsmäßige Mund-Nasen-Masken selbst zu nähen, wird zur Massenbewegung. Seit Montag auch noch mit Bestärkung aus dem Bundespräsidialamt. Denn die derzeit krank geschriebene Mitarbeiterin des Krankenhauses Märkisch-Oderland, Katrin Höhne, näht zu Hause angesichts des Mangels an professionellen Schutzausrüstungen die behelfsmäßigen Masken und hat damit mehrere Kolleginnen und auch Vereine "angesteckt".

Lebenshilfe ist emsig

Gedacht sind die Masken für die Beschäftigten des Krankenhauses, für die sonst Schutzausrüstung nicht zwingend vorgeschrieben ist. Erste Studien zeigen: Auch nicht industriell gefertigte, mehrlagige Baumwollmasken ("Behelfs-MNS" genannt), die abends durch ein kurzes Kochen keimfrei gemacht werden können, halten 70 Prozent der Viren zurück, zusammen mit einem eingelegten Vlies oder Filter bis zu 90 Prozent. Zwei Sekretärinnen haben in ihrer Freizeit schon mehr als 100 Masken genäht, die inzwischen von Pflegekräften und Ärzten getragen werden. In Straus­berg haben Mitglieder des Vereins Lebenshilfe Märkisch-Oderland 200 Masken hergestellt. In Prädikow folgen Mitglieder der Dorfscheunen-Initiative der Bitte des Krankenhauses und haben das gesamte Wochenende ihre Nähmaschinen heiß laufen lassen: Ein kleines Dorf "steht und näht zusammen", heißt es in einer Mitteilung der Klinik. Ziel ist es, dass alle Mitarbeiterinnen bis zum Ende dieser Woche zwei persönliche Masken erhalten, damit sie sich gegenseitig schützen können.

Die Initiative hat sich bis ins Schloss Bellevue herumgesprochen. Am Montag klingelte bei Katrin Höhne das Telefon. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte durch Zufall von der Initiative zum Nähen von Behelfs-Mund-Nasen-Schutz erfahren. Er wollte wissen, wie es dazu kam. Katrin Höhne, die derzeit wegen Rückenbeschwerden behandelt wird und daher nicht arbeitsfähig ist, berichtete dem Bundespräsidenten: "Ich war traurig darüber, dass ich meinen Kolleginnen in dieser schwierigen Zeit nicht auf der Station zur Seite stehen konnte. Also habe ich überlegt, wie ich auf andere Weise helfen konnte. Im Gespräch mit meinem Chefarzt entstand der Gedanke, meine Nähleidenschaft zu nutzen und für meine Kolleginnen Mund-Nasen-Schutz zu nähen." Der Bundespräsident beglück­wünschte Katrin Höhne und das Krankenhaus zu dieser Idee und sagte, dass er stolz darauf sei, dass Menschen wie sie sich angesichts der Covid-19-Herausforderung solidarisieren, zusammenstehen und nach einfachen, aber wirkungsvollen Lösungen suchen.

Mittel gegen Weiterverbreitung

Krankenhaus-Sprecherin Katharina Fink stellt klar, ein einfacher Mund-Nasen-Schutz (MNS) schütze seinen Träger in direktem Kontakt mit einem infektiösen Patienten zwar kaum: "Wissenschaftlich erwiesen ist aber, dass ein MNS die Weiterverbreitung von Viren aus dem eigenen Rachenraum erheblich einschränkt. Im Umgang miteinander können sich die Mitarbeiter daher vor Ansteckung schützen, wenn alle MNS tragen: nicht nur Ärzte und Pflegekräfte, sondern Sekretärinnen, Reinigungskräfte, Verwaltungsangestellte und Handwerker." Abstand und strikte Alltagshygiene bleiben aber die wichtigsten Maßnahmen zum Schutz.