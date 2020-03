Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Nicht nur der Schulunterricht findet derzeit nur digital zu Hause statt. Auch die Musikschulen mussten aufgrund der Corona-Ausbreitung vorsichtshalber alle schließen und versuchen nun zu improvisieren.

"Unsere Lehrer versuchen trotzdem, die Kinder zum Üben zu motivieren und die Lücken nicht zu groß werden zu lassen. Sie sind sehr kreativ und bieten zum Beispiel Unterricht per Skype, Video oder Whatsapp an. Das lenkt Kinder zudem ab und sorgt für nützliche Beschäftigung", erzählt Dorothea Janowski, Leiterin der Uckermärkischen Musik- und Kunstschule "Friedrich Wilhelm von Redern" in Angermünde.

Die Musikschulgebühren werden allerdings im April ausgesetzt, weil der reguläre Unterricht nicht sicher gestellt werden kann. "Wir beraten im Vorstand des Trägervereins Musikfreunde Angermünde, wie wir das handhaben, falls die Schulschließungen über die Osterferien hinaus andauern sollten", versichert Dorothea Janowksi.

Hart trifft der Unterrichtsausfall aber anders als in den staatlichen Schulen die Honorarlehrer der Musikschule, die wie die meisten Freiberufler im künstlerischen Bereich derzeit keine Einnahmen haben. Auch hier versucht der Musikfreunde-Verein, unkompliziert und unbürokratisch zu helfen und Ausfallhonorare zu zahlen, um Härtefälle zu vermeiden, bis die angekündigten staatlichen Hilfen für Freiberufler und Künstler greifen.