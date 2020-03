Monika Rassek, Manja Wilde und Conradin Walenciak

Beeskow (MOZ) Wenn jemand in der Familie verstirbt, ist es für die Angehörigen ohnehin nicht leicht. Der Verlust belastet psychisch, dazu kommen viele organisatorische Fragen hinsichtlich der Bestattung, die es zu klären gibt. Und dann ist da derzeit noch die Corona-Pandemie, die weitere Regelungen mit sich bringt. Diese sind jedoch nicht einheitlich: Jeder Landkreis, jede Friedhofsverwaltung und auch Ordnungsämter treffen andere Festlegungen – was auch für die Bestattungsinstitute nicht immer einfach ist.

Zeitnah bestatten

"Trauerfeiern organisieren wir nur noch unter freiem Himmel", erklärt Christine Erdmann vom gleichnamigen Bestattungshaus am Vorheider Weg 7 in Beeskow. Eigentlich sei es in Beeskow zwar möglich, die Trauerhalle noch zu nutzen, doch die Abstandsregelungen gelten auch dort, die Anzahl der teilnehmenden Personen müsste noch strenger reglementiert werden: "Und wer möchte schon entscheiden, wer bei der Feier dabei sein darf oder nicht?" Bei einer Feier im Freien sei das etwas leichter zu händeln, auch hinsichtlich der Abstände.

"Wir sind aber verpflichtet Listen zu führen, die die Kontaktdaten der Teilnehmer enthalten, und diese vier Wochen lang aufzuheben", so Erdmann. Für den Fall, dass eine infizierte Person unter den Gästen war. "Angehörige beraten wir dennoch persönlich" – unter Einhaltung der vorgegebenen Abstände und den geltenden Hygienevorschriften. "Für die Hinterbliebenen ist das ohnehin schon schwer genug", sagt die Bestatterin.

Dass derzeit mehr Menschen sterben, wie es aus anderen Kreisen gemeldet wird, kann Erdmann nicht feststellen: "Im Frühjahr liegt die Sterberate immer etwas höher." Aber das sei nicht ungewöhnlich. Doch selbst wenn mehr Menschen sterben würden, gebe es keinen Engpass. Das Interesse an einer zeitnahen Bestattung komme den Angehörigen entgegen, um sie nicht unnötig zu belasten.

Ähnlich handhabt auch die Fedin GmbH Bestattungen an der Storkower Straße 28 die Vorgehensweise. "Wir raten auch zu zeitnahen Beisetzungen", betont Geschäftsführerin Petra Altmann. Für die Hinterbliebenen werde die psychische Belastung sonst zu groß: "Wir bemühen uns dennoch, eine Trauerrede zu gewährleisten und empfehlen den Familien, eine größere Trauerfeier zu einem späteren Zeitpunkt in einem angenehmen Umfeld nachzuholen."

Beratung am Telefon

Eine persönliche Beratung werde zum Schutz der Kollegen jedoch weitgehendst vermieden: "Wir verständigen uns möglichst per Telefon oder E-Mail mit den Angehörigen. Unterlagen und Urkunden können in einem Umschlag direkt übergeben werden." Wegen der unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Orten hätten sie sich ebenfalls auf Beisetzungen ausschließlich unter freiem Himmel verständigt. Dazu komme, dass nur engste Familienmitglieder teilnehmen können.

Die Abstandsregel während der Trauerfeier durchzusetzen, falle ihm und seinen Mitarbeitern besonders schwer, sagt Sascha Lange, Geschäftsführer des Bestattungshauses und Floristikunternehmens Beflor in Fürstenwalde. "Es gehört ja zum Ritual dazu, dass die Trauernden sich die Hände geben oder einander umarmen. Das braucht man ja einfach." Aktuell müsse er dieses aber verhindern, da die Friedhofssatzung das so vorgebe.