Jacqueline Westermann

Wriezen (MOZ) Jetzt stehen keine Sitzungsabende sondern Telefonkonferenzen an", begrüßt die Stimme von Karsten Birkholz, Amtsdirektor des Amtes Barnim-Oderbruch, die Teilnehmenden der Telefonkonferenz, zu der er Unternehmen mit dem Schwerpunkt Gastronomie, Beherbergung und Tourismus aus dem Amtsgebiet spontan eingeladen hatte.

Eva und Hartmut Wegner vom Kellerstübchen Reichenow, Jan Eilers vom Hotel Schloss Reichenow und Michael Rubin vom Ziegenhof in Zollbrücke folgten dem Aufruf und nahmen gemeinsam mit dem Amtsdirektor, der MOZ und Annett Schubert, Leiterin des Regionalcenters Oderland der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostbrandenburg an der Konferenz teil.

Wechselseitiger Austausch

"Wir machen uns Sorgen, vor allem um den touristischen Bereich, wenn Gäste ausbleiben. Wir wollen sehen, dass Sie hier Ansprechpartner finden, Förderprogramme finden, Erfahrungen austauschen", erklärt Birkholz. Annett Schubert beginnt dementsprechend mit einem kurzen Überblick zu den gestaffelten Zuschüssen, die das Land seit vergangenem Mittwoch auszahlt. "Der Antrag ist recht einfach gehalten," erklärt Schubert. Zusätzlich rät sie allen Unternehmen und Betrieben, Kurzarbeitergeld zu beantragen. Alle teilnehmenden Unternehmer haben dies bereits getan, wie sie im Laufe des Gesprächs erklären.

Für Hartmut Wegner war der Kurzarbeit-Antrag eine der ersten Amtshandlungen, seit der Rückkehr aus dem Urlaub und seit er sich mit der Situation vertraut machen konnte. "April und Mai sind sehr starke Monate für uns durch die ganzen Feiertage und Jugendweihen", erklärt der Inhaber des Kellerstübchens in Reichenow. Er rechnet mit einem Verlust von 10 000 Euro pro Monat. "Wir müssen sicherlich an unsere eigenen Reserven gehen."

Für Michael Rubin ist die Situation etwas anders: sein Landwirtschaftsbetrieb kann derzeit weiter arbeiten. "Wir können die Arbeitskräfte etwas hin und her schieben", sagt der Mann vom Ziegenhof Zollbrücke. Der Betrieb könne zwar die Haltbarkeit durch das Produzieren in Öl strecken, doch die Einhaltung der Kühlstrecke sei die größte Herausforderung. Sein Parallel-Betrieb mit Ferienwohnungen sei "absolut tot", informiert Rubin. Jan Eilers vom Hotel Schloss Reichenow weiß Rat: Über die IHK könne man Unterbringungsmöglichkeiten für polnische Pendler anmelden, die in der Region arbeiteten, aber durch die verschärften Grenzregeln nicht weiter pendeln könnten. 65 Euro pro Nacht bekämen sie von der Landesregierung, wenn sie in Brandenburg blieben. "Das wäre eine Möglichkeit, den Verlust aufzufangen", fügt Eilers hinzu. Er erklärt auch, dass Sozialversicherungs-Beiträge gestundet werden können.

Zukünftiger Zusammenhalt

Eilers hofft, dass sie im Zusammenhalt gestärkt aus der Krise kommen und künftig mehr zusammenarbeiten, zum Beispiel Unternehmer-Stammtische auch im wahren Leben organisierten. Die anderen Konferenzteilnehmer begrüßen dies. Der Amtsdirektor mahnt, dass Kontakt zwar derzeit gemieden, aber gehalten werden muss: "Wenn es Gesprächsbedarf gibt, dann stimmen wir uns ab und sprechen wieder."