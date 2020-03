Mehr Zeit zu Hause – mehr Müll zu Hause: Auch in der Corona-Krise sollte Abfall möglichst vermieden und sortiert werden. Sonderregelungen gelten nur für Menschen, die in häuslicher Quarantäne sind. © Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Claudia Duda

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bislang gibt es keinen Hinweis darauf, dass sich Menschen über den Hausmüll anstecken können, aber die Verunsicherung ist groß. In der vergangenen Woche hat das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg Regeln veröffentlicht, auf die sich jetzt auch die Entsorgungsunternehmen des Landes berufen.

Auf der Internet-Startseite des Entsorgungsbetriebes Märkisch-Oderland wird darauf hingewiesen, dass das Prinzip der Mülltrennung auch weiterhin gilt. "Das ist auch deshalb wichtig, damit es nicht zu einer Überlastung der Restmüllentsorgung kommt und beispielsweise die Papierindustrie weiterhin mit Sekundärrohstoffen beliefert werden kann", erklärt auch Martina Polster vom Kommunalen Wirtschaftsunternehmen Entsorgung (KWU) des Landkreises Oder-Spree in Fürstenwalde.

Alle Informationen zu Covid-19 in Berlin und Brandenburg finden Sie in unserem Corona-Blog.

Gegenseitige Achtsamkeit

Ausnahmen gebe es für Haushalte mit infizierten Personen oder in begründeten Verdachtsfällen. Zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe sowie der Nachbarinnen und Nachbarn sei ein verantwortungsvoller Umgang mit Abfällen aus Haushalten erforderlich, in denen sich Personen in häuslicher Quarantäne befinden. Dort sollen Abfälle in festen Plastiksäcken über den Restmüll entsorgt werden. "Die Abfälle gut zu verschließen, gehört als Gebot der gegenseitigen Achtsamkeit auch dazu", meint Martina Polster.

Für einen sicheren Umgang mit diesen Abfällen wurde ein Informationsblatt herausgegeben. Bei Einhaltung der Schutzmaßnahmen können alle möglicherweise infektiösen Abfälle sicher durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingesammelt und entsorgt werden.

Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) hatte kürzlich betont: "Unsere öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger im Land Brandenburg arbeiten trotz Corona-Krise auf Hochtouren, um die Abfälle aus allen Haushalten termingerecht abzuholen. "

Ein besonderer Aufruf erging an Brandenburgerinnen und Brandenburger, die die Zeit zu Hause dafür nutzen, um schon lange geplante Projekte zu starten. "Viele nutzen die Zeit, um zu entrümpeln. Die Wertstoffhöfe verzeichnen daher ein verstärktes Besucheraufkommen", beschreibt Martina Polster die Situation in Fürstenwalde. So nachvollziehbar es sei, die Zeit jetzt für einen Frühjahrsputz zu nutzen, bittet sie darum: "Besuchen Sie die Wertstoffhöfe nur, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Jede Reduzierung der sozialen Kontakte dient dem Schutz vor Infektionen. Durch die Verringerung unnötiger Besuche werden auch lange Warteschlangen und Wartezeiten vermieden."

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KWU in Fürstenwalde müssen zurzeit besondere Regeln beachten: "Selbstverständlich werden auch bei uns die erforderlichen Schutzmaßnahmen eingehalten. Dazu zählen zum Selbstschutz 1,5 Meter Mindestabstand zu anderen Personen einzuhalten", so Martina Polster. Entsprechende Hinweisschilder seien an den Wertstoffhöfen angebracht worden.

