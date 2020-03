Kerstin Ewald

Erkner/Schöneiche/Woltersdorf (MOZ) Es ist derzeit auch in unserem Bereich schwierig, weil Beisetzungen und Trauerfeiern schwer zu planen sind", sagt Jörg Rintisch, Inhaber des Bestattungshauses Rintisch in der Erkneraner Friedrichstraße. Gerade wurde eine Beisetzung abgesagt, weil eine Angehörige ihren Wohnort Görlitz nicht verlassen darf. Und solche Fälle häufen sich.

Nur im kleinsten Kreise und im Allgemeinen auch nur im Freien dürfen Trauerfeiern derzeit stattfinden – das schreibt die Verfügung des Landkreises Oder-Spree vom 13./14. März vor.

Abstand auch für Trauernde

Die Nutzung der Trauerhallen wird in den Städten und Gemeinden des Landkreises Oder-Spree unterschiedlich gehandhabt. In Schöneiche ist die Trauerhalle so eingerichtet, dass die Besucher den vorgeschriebenen Abstand zueinander einhalten können, teilt Rathaus-Mitarbeiterin Maika Eberlein mit. Die Bestatter müssen darüber hinaus den Abstand der Trauergäste innerhalb des Zuges zur Grabstelle und an der Grabstelle kontrollieren.

Mehr als zehn bis fünfzehn Personen dürfen aktuell ohnehin nicht zur Trauerfeier kommen. "Besuchen zu viele eine Beerdigung, müssen wir den Leuten nahebringen, sich über den Friedhof zu verteilen", erzählt Bestatter Jörg Rintisch.

Trauernde Familien mit vielen Angehörigen bringt die aktuelle Regelung in größte Bedrängnis – und das in einer Situation, in der man wegen des Verlustes sowieso schon in Not ist. Einige sagen die Trauerfeier komplett ab – manche sehr kurzfristig – und hoffen den Abschied nach Ostern nachholen zu können. Bestatter Jörg Rintisch kann das nachvollziehen, glaubt aber auch, dass es grundsätzlich schwierig ist, den Abschied von einem nahestehenden Menschen zu verschieben. "Wir raten denen, die zu uns kommen, wenigstens im kleinen Kreis eine Trauerfeier zu organisieren, damit sie beginnen können abzuschließen."

Anwesenheitslisten Pflicht

Eine weitere Besonderheit bei Beerdigungen und Urnenbeisetzungen ist aktuell zudem: Die Bestattungsunternehmen, beziehungsweise die Friedhofsverwaltungen sind dazu verpflichtet, Anwesenheitslisten zu führen. Diese werden in der Regel bei der Stadt oder Gemeinde für vier Wochen aufbewahrt und ermöglichen die Kontaktaufnahme des Gesundheitsamtes, sollte es im Kreise der Trauernden zu einer Corona-Infizierung kommen.

Getrauert werden darf auf den Friedhöfen weiterhin, auch Spaziergänge und Grabpflege sind möglich. Es gelten die gleichen Abstandsregeln wie andernorts auch. Personen aus einem Haushalt dürfen gemeinsam unterwegs sein; aber nur zwei Personen, die nicht einem Haushalt angehören, dürfen sich treffen oder sich gemeinsam fortbewegen.

In Woltersdorf sei die Allgemeinverfügung erst missverstanden worden und kurzzeitig seien darum einzelne Friedhofsbesucher weggeschickt worden, erzählt Pfarrer Matthias Trodler. Einer der Weggeschickten habe sich beim Ordnungsamt beschwert und Recht bekommen.

In Fürstenwalde wurden seit Erscheinen der Corona-Allgemeinverfügung 17 Bestattungen vorgenommen, teilt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling mit. Auch am Montag stand Bestatter Falko Brunn mehrmals an der Trauerhalle, um Hinterbliebene zu empfangen. Am Morgen und auch am Mittag waren das jeweils nur Grüppchen von vier Personen. Hin und wieder komme aber auch mal eine größere Familie.

Die Abstandsregel durchzusetzen, falle ihm und seinen Mitarbeitern besonders schwer, sagt Sascha Lange, Geschäftsführer des Bestattungshauses Beflor in Fürstenwalde. "Es gehört ja zum Ritual dazu, dass die Trauernden sich die Hände geben oder umarmen. Das braucht man ja." Aktuell müsse er dieses aber verhindern.