Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Bei den tierischen Bewohnern im Fürstenwalder Heimattiergarten scheint die Welt in Ordnung zu sein. Bei den Mitarbeitern ist nichts wegen der Corona-Pandemie mehr wie es war.

Putzige Osterlämmer tummeln sich im Streichelgehege. Der Nachwuchs springt lebensfroh herum und turnt auf den Baumstämmen. Ein Pfau hat Frühlingsgefühle, balzt mit seinem prächtigen Federkleid um die Gunst des weiblichen Geschlechts. Im Nest der Seeadler sitzen schon drei Küken, die auf Futter von den Altvögeln warten.

Bei den Mitarbeitern dagegen ist in diesen Tagen nichts mehr wie es war – es dominiert Angst. "Wie soll es weitergehen? Ich möchte meinen Arbeitsplatz nicht verlieren", sagt Elke Welke, die seit knapp drei Jahren in der Anlage arbeitet. Sie lobt das Klima, und die Arbeit macht ihr Spaß. Auch die langjährigen Tierpflegerinnen Katrin Kiesewetter und Katharina Drewitz machen sich Gedanken um die Zukunft. "Einige Wochen schaffen wir das, aber über Monate ist das kaum vorstellbar", sagen sie.

Tierpark Fürstenwalde seit 18. März dicht

Ein Hinweisschild am Haupteingang weist darauf hin, dass der Tierpark seit dem 18. März wegen der Corona-Krise bis auf weiteres geschlossen ist. Besucher haben keinen Zutritt mehr. Aber die über 300 Tiere müssen versorgt werden. Sie sind es gewohnt, zweimal am Tag Futter zu bekommen – und so soll es auch in der schwierigen Zeit bleiben. Café und Kasse sind längst dicht. Ab 1. April ist Kurzarbeit angesagt. Wie das genau laufen soll und welche Mitarbeiter es trifft, ist Montagmittag noch nicht klar. "Die Tiere müssen schließlich versorgt und Gehege gesäubert werden", sagt Tierparkchef Uwe Drewitz. Gemeinsam mit Wolf-Dieter Erdmann, Vorsitzender des Fördervereins, der Träger des Tierparks ist, sucht Drewitz händeringend nach Lösungen für das finanzielle Desaster durch die Schließung, von der keiner weiß, wie lange sie von den Behörden angeordnet wird.

Budget des Tiergartens Fürstenwalde beträgt 400.000 Euro

Um den Tierpark am Laufen zu halten, werden rund 400 000 Euro im Jahr gebraucht. "Wir müssen als Verein alle Kosten wie Lohn für 14 Mitarbeiter, Versicherung, Wasser und Abwasser, Elektrik, Sozialbeiträge, Steuern, Tierarzt, Futter und Reparaturen tragen", zählt Erdmann auf. "Besucher sind dabei unsere Haupteinnahmequelle."

Im letzten Jahr waren es rund 40.000 zahlende Gäste. Geld kommt auch durch 140 Fördermitgliederbeiträge und 76 Tierpatenschaften. Zudem gibt die Stadt rund 90.000 Euro dazu. "Darüber sind wir sehr froh", sagt Uwe Drewitz, der sich nur eins wünscht: einen Termin zur Wiedereröffnung.

