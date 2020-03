Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Das Asklepios-Klinikum hat einen Stufenplan zur Erweiterung seiner Intensivbetten für den Fall eines Anstiegs schwererer Corona-Erkrankungen vorbereitet.

Der Ärztliche Direktor Prof. Dr. med. Rüdiger Heicappell sagte gegenüber dieser Zeitung: "Unser Haus hat derzeit zwei Corona-Patienten in der Intensivbetreuung, davon einen in der Beatmung. Wir haben uns auf mehrere Eskalationsstufen vorbereitet. Wir können sofort bis zu zehn Patienten gleichzeitig beatmen. Wir sind darauf vorbereitet, in kürzester Zeit diese Anzahl auf fast das Doppelte zu erhöhen."

Das Krankenhaus hat bereits seit zwei Wochen nur noch unaufschiebbare Operationen durchgeführt. Seit voriger Woche sind die Betten für eine intensivmedizinische Betreuung weitgehend frei.

Der Ausbau der Bettenzahl für die Betreuung schwerer Fälle von Corona-Erkrankungen ist nach Angaben von Prof. Heicappell jedoch begrenzt. "Es bringt nichts, mehr Intensivbetten aufzustellen, als Personal vorhanden ist für die notwendige Betreuung. Wir haben uns gut vorbereitet, benötigen aber für die Erweiterung der Kapazitäten dringend eine Lösung für unsere Mitarbeiter aus Polen, die derzeit nicht pendeln dürfen", erklärte der Ärztliche Direktor.

Alle Informationen zu Covid-19 in Berlin und Brandenburg finden Sie in unserem Corona-Blog.