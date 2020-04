Jörn Kerckhoff

Wölsickendorf (MOZ) Die Gemeindevertretung Höhenland traf sich in der vergangenen Woche, trotz des aktuellen Versammlungsverbots. Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht habe die Sitzung stattgefunden, da auf der Tagesordnung einige Punkte vorgesehen waren, die nicht verschoben werden konnten.

Dazu gehörte auch Punkt 2.3. der Tagesordnung, "Beschluss zur Umstellung des Gebührenmodells des Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch-Barnim auf gespaltene Gebühren". Eine sperrige Formulierung. Dahinter verbirgt sich folgender Sachverhalt aus der Beschlussvorlage zur Gemeindevertretersitzung: Der Trink- und Abwasserverband Oderbruch-Barnim (TAVOB) ist seit dem 1. März 1994 wirtschaftlich selbstständig. Der Verband hat mit der Aufnahme seiner Selbstständigkeit entschieden, sich durch Einheitsgebühren und Beiträge zu finanzieren.

Dieses Finanzierungssystem hatte bis Mitte November 2015 Bestand. Am 12. November 2015 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die Beitragserhebung von sogenannten Altanschließerbeiträgen verfassungswidrig sei.

Klagen gegen Erhebung

Die Stadtverordneten der Städte Bad Freienwalde und Wriezen haben jedoch zurückliegend zusätzlich beschlossen an der bisherigen Beitrags- und Gebührenerhebung (Einheitsgebühr) des TAVOB festzuhalten. In Folge klagten Gebühren- und Beitragszahler des TAVOB gegen die Gebührenerhebung in den Jahresverbrauchsabrechnungen wegen Doppelbelastung vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder).

Den Klagen gegen die Jahresverbrauchsabrechnungen 2015 und 2016 wurden durch das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) nicht stattgegeben. Die Klagen gegen die Abrechnungen 2017 und 2018 entschieden die Richter gegen den TAVOB, nach ihrer Auffassung führt das bestehende Gebührensystem zu einer Doppelbelastung dieser Gruppe von Beitragszahlern.

Die Gebührensatzung des TAVOB wurde für unwirksam erklärt. Aufgrund der jüngsten Rechtsprechung wird eine Umstellung des Gebührensystems erforderlich. Um den Forderungen des Verwaltungsgerichts nachzukommen, die Gleichbehandlung von Beitragszahlern und Nichtbeitragszahlern herzustellen, beabsichtigt der Verband, gespaltene Gebühren.

So mussten die Höhenländer Gemeindevertreter darüber abstimmen, ob Amtsdirektor Holger Horneffer als Vertreter der Gemeinde in der Verbandsversammlung des TAVOB für oder gegen die Umstellung des Gebührenmodells auf gespaltene Gebühren stimmen soll. Die Abstimmung am Mittwoch fiel einstimmig für eine Zustimmung aus.

Möglicher Nachtragshaushalt

Ein weiterer unaufschiebbarer Punkt und somit Teil der Versammlung war die Diskussion zur Finanzierung der Sanierung der Gartenstraße und der Knödelallee. Zur Diskussion standen die Varianten, den notwendigen Eigenanteil der Gemeinde anzusparen oder ein Investitionsmodell mit einer Kreditaufnahme.

Bei einer Kreditaufnahme müsste aber bereits im Mai über einen Nachtragshaushalt abgestimmt werden, weswegen auch jetzt schon über diesen Punkt diskutiert werden musste – eine richtige Entscheidung, da die Gemeindevertreter das Investitionsmodell bevorzugen würden.