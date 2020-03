Corona-Krise: "Barnimer Krisenstab tagt täglich"

Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Es ist nicht die Zeit für Helden. Stattdessen bewähren sich jetzt Organisationstalent und Krisenmanagement. Ob im Krisenstab des Barnimer Landrats Daniel Kurth (SPD), der täglich um 8 Uhr zusammentritt – auch am Wochenende. Oder bei den Hauptverwaltungsbeamten im Kreis, wie dem Eberswalder Bürgermeister Friedhelm Boginski (FDP).

Beide sagen: Die normale Arbeit muss weiterlaufen. Schon, um nach der Corona-Krise bereit zu sein und alle nötigen Entscheidungen treffen zu können. Bauvorhaben werden vorbereitet, Protagonisten vor Ort sind zu unterstützen.

Verwaltungen arbeiten weiter

Durch das Homeoffice vieler Kollegen werde viel mehr als sonst telefoniert und gemailt. So muss Wirtschaftsdezernent Holger Lampe im Barnim von zuhause aus agieren. Auch Baudezernentin Anne Fellner und der Eberswalder Verwaltungschef begegnen sich nicht. "Wir müssen sichern, dass wir handlungsfähig bleiben", sagt Boginski.

Beide sind den ganzen Tag in ihren Büros anzutreffen. Sie koordinieren die Arbeit. Bei Kurth laufen bis 9 Uhr alle wesentlichen Absprachen mit Vertretern der Krankenhäuser, Personalamt, Dezernenten, Bürgertelefonen, Bevölkerungsschutz, Polizeiinspektion Barnim und allen Bürgermeistern zusammen. Je zwei Meter Abstand zwischen den Vertretern im Krisenstab im großen Plenarsaal sollen dem Schutz der Mitglieder des wichtigsten Gremiums aktuell dienen. "Ich schaue sorgenvoll auf die nächsten sieben Tage", konstatiert Landrat Kurth.

Als geübter Katastrophenschützer hat der 46-Jährige wöchentlich ein Arbeitsthema ausgegeben, das von der extrem schnelllebigen Zeit diktiert wird. Das Besorgen von Schutzkleidung hat oberste Priorität. Das Einrichten der Teststellen, zuvor geprobt in einer Garage, klappte reibungslos. Der Anschluss an die zentralen kreislichen Datensysteme über Surfsticks musste reibungslos funktionieren. "Es bleibt dennoch schwierig, Material zu besorgen", sagt der gebürtige Finower. Aufträge an den Katastrophenschutz, der Rücklauf aus den Kliniken, die IT-Ausstattung, der Aufbau von Informationsketten sind ständige Herausforderungen. "Wir haben frühzeitig und vorbildlich agiert", konstatiert Kurth. Er dankt allen, die jetzt mitziehen und helfen. Ein Kapitän weiß, dass das Schiff ohne Mannschaft auf Grund laufen würde.

Auch bei Friedhelm Boginski laufen die Entscheidungen zusammen. "Wir wollen kulturelle Akteure ebenso wie heimische Betriebe unterstützen. Auch haben wir gemeinsam mit der WHG schon den Kündigungsschutz besprochen für alle Mieter, die jetzt nicht zahlen können", macht er klar. Am 7. April tagt der Hauptausschuss, damit wichtige Aufträge vergeben werden können.

Tägliche Videokonferenzen

"Die Tage sind angefüllt mit Telefonkonferenzen, täglich sprechen wir mit dem Landrat, tauschen uns mit der Landesregierung aus", beschreibt der 64-Jährige, der seit 2006 Bürgermeister in der Waldstadt ist. Am Abend, beschreibt der Rathauschef, werde es ruhig. Keine Termine, auch an den Wochenenden Ruhe, ließen ihn durchatmen. "Ich greife zu einem Buch oder gehe in meinen Garten", so der Vater zweier Töchter, der vor allem seine fünf Enkel vermisst. "Ostern werden meine Frau und ich alleine feiern, das ist ungewöhnlich für uns, aber es muss sein", sagt der Bürgermeister. "Wir skypen täglich."

Auch Daniel Kurth, Vater zweier Kinder, atmet nur kurz durch, wenn er Zeit hat. Eigentlich bereitet er immer etwas vor, hält sich selbst und die Verwaltung rund um die Uhr auf Trab. "Ich habe latent schlechtes Gewissen, wenn ich nichts tue", sagt der Sozialdemokrat. Schon denkt er daran, wer innerhalb der Kitas und Schulen umsetzbar wäre, um andere Bereiche zu entlasten. Die Absprachen mit der Wito, die die Beratung der Firmen unter der Telefon-Hotline 03334 59231 oder per E-Mail heinrich@wito-barnim.de aufrechterhalten soll, drängen. Die Sorge und der Ernst der Lage treiben ihn um, sagt er. Bisher seien die Barnimer sehr diszipliniert.

In regelmäßigen Abständen ist Kurth nah an der Landesregierung. Immer gilt es zu reagieren. Zu den Bürgermeistern und Amtsdirektoren nimmt er täglich am frühen Nachmittag Kontakt über Video auf. "Wir ziehen an einem Strang", so Kurth. Aktuell geht es um Mieten, Existenzsicherung. Täglich sind Zuschriften zu beantworten. Die Biete-Börse soll wieder anlaufen, regionale Kreisläufe sind zu stärken. 24 Stunden sind einfach zu kurz.