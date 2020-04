Dietrich Schröder

Frankfurt/Oder (MOZ) Dr. Kamila Matthies hat es häufig – im übertragenen Sinne jedenfalls – mit ziemlich schweren Jungs zu tun. "Etwa 90 Prozent unserer Mandanten kommen aus Polen", berichtet die Strafverteidigerin, die selber aus dem Nachbarland stammt und nach ihrem Jura-Studium an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) hier eine eigene Strafrechtskanzlei gegründet hat. Die promovierte Juristin ist Fachanwältin für Strafrecht.

Ihr Mandant Dominik B. aus Breslau zum Beispiel hat in dieser Zeitung schon mehrfach Schlagzeilen gemacht. Der heute 35-Jährige wird beschuldigt, Mitglied einer Bande zu sein, die in Berlin und Potsdam vor drei Jahren Dutzende Luxuslimousinen stahl. Diese sollen in Polen zunächst in Einzelteile zerlegt und anschließend per Container in den Libanon und die Vereinigten Arabischen Emirate verschifft worden sein. Dort wurden dieLimousinen wieder zusammengebaut und an Interessierte aus der arabischen Mittelschicht verkauft. Der wohl bekannteste Geschädigte war der Comedian Mario Barth.

Alle Informationen zu Covid-19 in Berlin und Brandenburg finden Sie in unserem Corona-Blog.

Länger als ein Jahr in U-Haft

Das Ganze flog auf, als eine Brandenburger Polizeistreife im Oktober 2018 im Kreis Spree-Neiße die Verfolgung eines als gestohlen gemeldeten Mercedes aufnahm. Bei der wilden Jagd wurden in Döbern zwei unbeteiligte Fahrzeuge gerammt, eine Fahrerin erlitt ein Schleudertrauma.

Dominik B. saß anschließend über ein Jahr in Untersuchungshaft, weil sich die Ermittlungen in die Länge zogen. Denn zum Gesamtgefüge des kriminellen Geschäfts gehörte eine weitere polnische Bande, die Mercedes-Limousinen in der österreichischen Hauptstadt Wien stahl.

"Im Januar habe ich über eine Verfassungsbeschwerde erreicht, dass mein Mandant nach über einem Jahr Untersuchungshaft auf freien Fuß kam", berichtet Dr. Kamila Matthies. Zum Hauptverhandlungstermin am Landgericht Potsdam sei er aber erschienen.

Ein weiterer Mandant, der aus Gorzów stammt, ist am Landgericht Dresden angeklagt. Er wird beschuldigt, die Planen mehrerer Lkw auf deutschen Parkplätzen aufgeschlitzt und Waren gestohlen zu haben.

So wie alle grenzüberschreitenden Geschäfte werden auch die von Straftätern und ihren Verteidigern durch die Corona-Krise beeinflusst. "Zwei meiner polnischen Mitarbeiterinnen können seit Freitag nicht mehr täglich über die Grenze kommen, weil sie bei der Rückkehr 14 Tage in Quarantäne müssten", beschreibt Dr. Kamila Matthies. Doch auch für die schweren Jungs gibt es eine Pause. "Mein Gorzower Mandantbefindet sich mit seiner gesamten Familie in Quarantäne", erzählt die Strafverteidigerin.

Wann die Gerichtsverhandlungen weiter gehen können, ist unklar. In normalen Zeiten hätten solch lange Unterbrechungen dazu geführt, dass die Gerichtsverfahren wieder ganz von vorn hätten begonnen werden müssen. "Inzwischen gibt es aber ein Gesetz, laut dem die Verfahren wegen der Coronakrise bis zu drei Monaten unterbrochen werden können", erläutert die Strafverteidigerin.

Außerdem hat sie derzeit noch mit anderen Problemen zu tun. Zu ihren Mandanten gehört etwa auch eine Reinigungsfirma aus Swinemünde (Swinoujscie) auf der Ostsee-Insel Usedom, deren Mitarbeiter in deutschen Hotels in Ahlbeck oder Heringsdorf tätig waren. Durch die Krise haben sie ihre Jobs verloren. Jetzt geht es um die Frage, wie man ihnen juristisch weiterhelfen kann.

