René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Fitnessstudios sind aktuell geschlossen, Gleiches gilt für Yogazentren. Auch Bärbel Zörner kann ihre Kurse unter anderem an der Volkshochschule im Moment nicht durchführen. Ihre Spezialgebiete sind Yoga, Pilates und Faszientraining. Gerade in der jetzigen Zeit, in der Schulen geschlossen sind und man aufgefordert wird, zu Hause zu bleiben und dort arbeitet, sei körperlicher Ausgleich aber besonders wichtig, sagt sie.

Sie hat einige Tipps zusammengestellt, mit denen man trotz der aktuellen Lage gut in den Frühling starten kann. 15 Minuten als Morgenroutine seien dabei schon ausreichend. Die Sportsachen sollten am besten dafür schon am Abend vorher, vielleicht sogar am Bett, bereitlegt werden. Und: nicht erst zum Handy greifen und E-Mails checken.

Alle Informationen zu Covid-19 in Berlin und Brandenburg finden Sie in unserem Corona-Blog.

"Man soll sich selbst bewusst Zeit, Aufmerksamkeit und Wertschätzung schenken", erklärt Zörner. Ein Glas warmes Wasser mit Zitrone am Morgen sorge für die Anregung des Stoffwechsels. Frische Luft helfe ebenfalls, gut in den Tag zu starten. "Vielleicht macht man die Übungen am offenen Fenster", rät sie. Und Tagebuchschreiben befreie von umherschwirrenden Gedanken.

Sport sei in diesen Zeiten zwar hilfreich. Was Bärbel Zörner aber lachend klarstellt: "Yoga ist kein Sport." Man müsse am Anfang nichts können und es gehe auch nicht darum, etwas Besonderes zu leisten. "Wenn man eine Übung machen will, die an diesem Tag oder am Anfang der Yoga-Karriere nicht klappt, ist das nicht schlimm, dann macht man sie in abgeschwächter Form oder mit Hilfsmitteln", erklärt sie.

Es lohnt sich auch abgesehen von Yoga und Pilates, sich mit ihr zu unterhalten, um ihre spannende Geschichte im Sport der DDR zu erfahren. Zörner hat eine Ausbildung als Diplomlehrerin für Sport und Biologie absolviert, danach unterrichtete sie aber angehende Kindergärtnerinnen und später Sozialpädagogen. "Im Fach Körpererziehung und vielen anderen Fachbereichen", erzählt sie. Nebenbei war sie für den "Turn- und Sportbund" in der DDR aktiv und organisierte mit einem Gestalter-Kollektiv die riesigen Schaubilder, die bei den großen Sportfesten mit mehreren Hundert Teilnehmern auf dem Fußballfeld faszinierten. Dabei sei sie auch zum ersten Mal mit Yoga und anderen Sportarten wie Aerobic in Berührung gekomen, die "nicht ganz offiziell aus dem Westen importiert wurden" – und dann als Pop-Gymnastik große Erfolge feierten. Nachdem sie selbst fast zehn Jahre vom Sport abstinent gewesen sei, habe es sie wieder gepackt – und das richtig.

Mit Pilates fing der Neustart im Jahr 2003 an, es folgten einige Hundert Unterrichtsstunden auf dem Weg zur Yogalehrerin. "Viele kennen nur die ganz besonderen Verrenkungen, die man oft auf Bildern sieht", sagt sie lächelnd.

Asanas statt Kaffee

Die Körperstellungen im Yoga werden als "Asanas" bezeichnet. Sie werden statisch oder dynamisch ausgeführt. Die bekannteste dynamische Yoga-Folge ist der Sonnengruß (Surya Namaskar). "Sechsmal ausgeführt bewirkt er schon Wunder. Er mobilisiert die Gelenke und kurbelt den Kreislauf an", erklärt sie – Asanas statt Kaffee. Zur Yoga-Praxis gehören aber auch Meditation, Atem- und Entspannungsübungen. Sie führen zur inneren Ruhe und ermöglichen wieder klare Gedanken. "Da reichen anfangs schon fünf bis zehn Minuten".

Gute Yogaübungen zu finden sei Dank Internetvideos leicht. Die Youtube-Kanäle von Mady Morrison sowie von Silvio Fritzsche für Anfänger sind Zörners Tipps. Und Bücher kann man auch in Frankfurts Buchläden zum Abholen bestellen, deswegen empfiehlt sie das Buch "Yoga" von Wanda Badwal. Es sei eine übersichtliche Einführung in die Welt des Yoga. 108 wichtige Übungen werden ausführlich erklärt und abgebildet. "Die Energie des Frühlings gibt uns Kraft für unsere Vorhaben und ist geeignet, alles loszulassen", gibt Bärbel Zörner mit auf den Weg der nächsten Wochen.

