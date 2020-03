Harald Nuppenau und Jörg Matthies

Vierraden (MOZ) Leider lässt die gegenwärtige Situation keine persönlichen Glückwünsche zu, bedauern seine VfL-Mitstreiter. Sie gaben aber die Anregung, stattdessen auffällig über die Märkische Oderzeitung zu gratulieren und weiterhin erfolgreiche und vor allem viele gesunde Sportjahre zu wünschen.

In unseren Sportvereinen wird der Altersdurchschnitt immer höher. Ein Fakt, der insbesondere auch auf stark zunehmende Angebote im Gesundheitssport zurückzuführen ist. Sport hält fit – keine ganz so neue Weisheit. Aber es gibt tatsächlich auch Sportlerinnen und Sportler, die noch im hohen Alter "richtige" Wettkämpfe bestreiten, und das auf alle Fälle mit enormem Ehrgeiz.

Eines der Beispiele wohnt in Wolletz. Es ist schon ziemlicher Zufall, dass er nur einen Tag nach dem heutigen Jubilar ebenfalls Geburtstag hat: Gerd Meister, der am 1. April 81 wird, nimmt nach wie vor an Landes- und sogar Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik teil. Auch uckermärkische und Schwedter Seniorensportfeste verzeichnen alljährlich etliche Teilnehmer jenseits des 75. Geburtstages.

Seit 55 Jahren Schwedter

Werner Schößler kam vor mittlerweile fünfeinhalb Jahrzehnten, also als 30-Jähriger, wie zahllose weitere DDR-Bürger aus allen Gegenden der Republik wegen Wohnung und Arbeit nach Schwedt. Früher hatte sich der heute 85-Jährige beim Volleyball und in der Leichtathletik sportlich betätigt. Von der Jugend an aber gehörte seine Liebe insbesondere auch dem Tischtennisspielen. Heute darf der Jubilar mit Stolz von sich sagen: Ich bin der älteste aktive Tischtennisspieler in der Uckermark!

In dieser Saison, die inzwischen wegen der hinlänglich bekannten Pandemielage wie viele andere Ligen in unzähligen Sportarten abgebrochen wurde, spielte Werner Schößler in der Stadtklasse Schwedt – er war nicht nur irgendwie dabei mit seinem Team VfL Vierraden III, sondern wieder sehr erfolgreich.

Mit einer Bilanz von 27 gewonnenen und 15 verlorenen Begegnungen steht er in der Einzelrangliste auf einem bemerkenswerten siebten Platz. Höhepunkt: Als einer von nur drei Spielern konnte Schößler dem Ranglistenführenden Mahmoud El-Khatib vom JSV Schwedt eine Niederlage beibringen. Er setzte sich fast schon sensationell in drei Sätzen mit 11:3, 11:5 und 11:6 durch. Im Doppel lautet seine Bilanz zusammen mit Harald Nuppenau 7:5.

Auch viel per Rad unterwegs

Über Jahre ist Werner Schößler als Mannschaftsleiter und Mitglied der Abteilung Tischtennis beim VfL Vierraden aktiv. Ein besonderes Hobby darüber hinaus ist das Fahrradfahren. Seit Jahren beteiligt sich der Jubilar an mehrtägigen Rundfahrten. Begegnet man ihm an den Tischtennisplatten, sieht man ihm regelrecht seinen Fitnesszustand an – zuletzt noch Anfang März beim traditionellen Vierradener Kurt-Herzog- Turnier, bei dem er mit seiner Mannschaft – nur hauchdünn hinter dem Siegerquartett – den zweiten Platz belegte.

Alle Sportfreunde seiner VfL-Abteilung und sicher auch die große "Familie" seiner Lieblingssportart übermitteln zumindest auf diesem Weg herzliche Glückwünsche zum 85. Geburtstag – dass nicht nur in der aktuellen Situation der Wunsch nach bester Gesundheit an erster Stelle rangiert, steht außer Zweifel.