Torsten Bergk

Frankfurt (MOZ) Fast 80 Sportvereine bieten in normalen Zeiten ein sehr breit gefächertes Sportangebot von A wie Aerobic bis Z wie Zumba im Breiten- und Wettkampfsport für die Frankfurter und auch für Menschen aus der Umgebung an. Im Allgemeinem wird dies von Ehrenamtlern, in einigen Fällen aber auch von Hauptamtlichen organisiert und abgesichert. Die Haupteinnahmequelle für den Verein ist dabei der Beitrag der Mitglieder – dieser ist meist so angelegt, dass der Verein dabei keinen Gewinn macht. Damit konnten die Vereine ihren Mitgliedern in der Vergangenheit preisgünstige Angebote unterbreiten und arbeiteten auch nicht gewinnorientiert. Somit haben sie auch naturgemäß wenige Rücklagen.

Mit der in dieser Situation notwendigen erfolgten behördlichen Verordnung, den Vereinssport einzustellen, wurden nicht nur die Vereinsmitglieder hart getroffen, da sie jetzt nicht mehr ihrem geliebten Sport nachgehen können. Auch die Vereine als solches sind davon schwer betroffen, da ihnen Einnahmequellen der unterschiedlichsten Art wegbrechen. Doch die Fixkosten bleiben für den Verein weiter bestehen wie Beitragszahlungen an Verbände, Mieten, Pachten, Betriebskosten, teilweise Personalkosten, etc. Des Weiteren muss auch in dieser schweren Zeit das Vereinseigentum, welcher Art auch immer, gewartet und gepflegt werden. Auch sind Vereine auf Stornierungskosten für Übernachtungen sitzen geblieben, die erfolgt sind, da Wettkämpfe und Turniere abgesagt wurden.

Die Ehrenamtlichen arbeiten auch jetzt weiter fleißig im Hintergrund, um alles vorzubereiten für ein "danach". Übungsleiter schreiben zu Hause für ihre Sportler Trainingspläne, die sie ihnen zusenden. Hauptamtliche wie der Auszubildende Philip Trawczynski nutzen die Pause, "artfremde" Arbeiten durchzuführen, wie zum Beispiel Renovierungs- und Malerarbeiten.

Der Verein, also die ehrenamtlichen Übungsleiter und Trainer, war in all den Jahren wie selbstverständlich für die Mitglieder da, jetzt sollten die Mitglieder in dieser schweren Zeit wie selbstverständlich auch für den Verein da sein. Nun sollten die Mitglieder Solidarität mit ihren Vereinen zeigen. Dazu sollte eben auch die Selbstverständlichkeit zählen, den Mitgliedsbeitrag weiter zu zahlen und von Anfragen der Beitragsrückerstattung oder Sonderkündigungsrechte Abstand zu nehmen, nur weil der Vereinssport gezwungenermaßen und auf behördliche Anordnung pausieren muss.

Denn der Mitgliedsbeitrag ist in der Regel nicht an konkrete Sportnutzungen gebunden, sondern ist, wie der Name schon sagt, ein "Beitrag für die Mitgliedschaft". Damit gehe auch kein Leistungsaustausch in Form von sportlichem Training einher der jetzt entfällt bzw. entfallen muss. Als Mitglied ist man kein Kunde, sondern ein Teil des Vereins. Der Beitrag stellt nach den vereinsrechtlichen Grundsätzen kein Entgelt dar, sondern dient dem Verein dazu, seinen satzungsgemäßen Zweck zu verwirklichen.

Über den Tellerrand schauen

Wenn jetzt alle Mitglieder über den Tellerrand schauen, Solidarität und Loyalität zeigen, wird es auch ihren Verein und auch ihr geliebtes Sportangebot nach der Krise weitergeben. Für die meisten Mitglieder ist dies alles selbstverständlich. Da war es auch schön, die Aussage von einem Mitglied am letzten Trainingstag zu hören: Die Sportlerin verabschiedete sich von ihrem Vereinsteam mit folgenden Worten: "Und wehe ihr wagt es, den Mitgliedsbeitrag nicht weiter abzubuchen. Ich möchte doch, wenn das mit Corona vorbei ist, hier auch weiter trainieren können, sonst würde mir doch was fehlen."

Der Autor Torsten Bergk ist Vorsitzender des USC Viadrina Frankfurt.