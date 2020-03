Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Auch in Corona-Zeiten dürfen Handwerker weiter ihrem Job nachgehen. Auf der größten Baustelle der Stadt, dem 6,3 Millionen Euro teuren An- und Ausbau der Grundschule "Astrid Lindgren" laufen die Bauarbeiten so gut wie planmäßig weiter. Pünktlich schwebten am Freitag die letzten Deckenplatten am Kranhaken auf den Rohbau, womit der Neubau auf dem alten Schulhof bis zum Dach fertig gerichtet ist. Doch das Richtfest musste die Stadt angesichts der geltenden Kontakteinschränkungen selbstverständlich absagen.

Größtes Bauprojekt der Stadt

Bürgermeister Jürgen Polzehl war darüber schon etwas traurig. Gern hätte er den Bau an sich und natürlich den Baufortschritt für das ehrgeizige Schulprojekt öffentlich gewürdigt und gefeiert. Die Sicht auf die Baustelle ist von Rathaus und Lindgrenschule verdeckt, der Weg am Schulhof vorbei ist als Baustraße für den Publikumsverkehr gesperrt. Selbst ohne die Einschränkungen zur Eindämmung von Corona hat man kaum eine Chance, das Baugeschehen zu verfolgen. "Ist schon schade, dass die Schwedter gar nicht sehen können, wie wir hier richtig groß in die Modernisierung der Schule investieren", meint Polzehl. Das Richtfest sollte nun den Fokus darauf richten.

Ohne das Aufziehen einer Richtkrone und die Feier mit den Bauleuten bleibt der Vor-Ort-Termin auf der Baustelle sehr nüchtern. Der Bürgermeister besichtigt die vier neuen Klassenräume im Gebäude. Sie haben nicht nur in den Außenwänden große Fensteröffnungen, sondern auch zum Vorraum hin. Später soll der Bereich vor dem Klassenraum flexibel für Unterricht mit genutzt werden. Das Fenster ermöglicht Lehrern, den Überblick über die verschiedenen Bereiche der geplanten "Lernlandschafen".

Auch die Räume der Schulspeisung im Kellergeschoss und der Aula ganz oben im Gebäude sind bereits erkennbar. Im Gebäude haben bereits die Elektriker und Sanitärinstallateure mit ihrer Arbeit begonnen. Zum Jahresende soll der Anbau fertig sein.

"Die Bauarbeiten laufen bisher voll im Zeit- und Kostenplan", versicherte Martin Mietzner vom Hochbauamt und lobt die Firma Casekow-Bau und Bauleiter Friedhelm Werner vom Planungsbüro Prüfer & Wilke für den reibungslosen Ablauf.

Fertigstellung 2022 geplant

Die Baustelle profitiert sogar etwas von der Pandemie. Die Schule in direkter Nachbarschaft ist geschlossen, weshalb alle Festlegungen zur Lärmminimierung während der Unterrichtszeiten derzeit quasi gegenstandslos sind. Wenn der Bau im Dezember fertig ist, zieht die Schule zum Jahreswechsel ein und damit eine Hälfte ihres alten Gebäudes frei. Dort schließt sich dann der Umbau im Bestand an. 2022 soll der Ausbau abgeschlossen sein.