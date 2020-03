Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Die Beratungen laufen weiter, allerdings nur telefonisch. Der Märkische Sozialverein (MSV) in Oranienburg hat sich – wie so viele – vorsorglich abgeschottet. "Wir haben unsere Geschäftsstelle geschlossen", sagt MSV-Chefin Gabriela Wolff.

Der Betrieb läuft innerhalb des Gebäudes weiter, nur eben ohne Publikum. Gleiches gilt zum Beispiel für das Frauenhaus, dessen Träger der MSV ist. Dort leben derzeit auch Frauen, die unter den gegebenen Sicherheitsmaßnahmen betreut werden. Nur die Schuldnerberatung funktioniert kontaktlos, also am Telefon. Die Treffen der Selbsthilfegruppen bei der Sekis vom MSV, die sonst in der Liebigstraße 4 stattfinden, wurden alle abgesagt. Die rechtlichen Betreuer arbeiten, soweit es geht, von Zuhause aus. Wenn möglich, ist Homeoffice die aktuell beste Lösung.

Aber manches ist nur von Gesicht zu Gesicht möglich. "Eine Herausforderung sind die Kinderhäuser", sagt Wolff, aber gemeinsam mit dem Jugendamt seien Lösungen gefunden worden. "Die Kinder werden beschult und betreut. Das läuft jetzt", sagt die Geschäftsführerin.

Täglich hat sie Kontakt mit dem Vereinsvorstand. "Die Lage ist nicht einfach, sondern anstrengend", stellt die Vorstandsvorsitzende Anja Rebbert-Schröder klar. Manche Mitarbeiter seien verstört und hätten mit den Bildern von der verheerende Lage in Italien im Kopf auch Angst.

Der Sozialverein ist auch jetzt weiterhin für ältere Menschen ein wichtiger Ansprechpartner. "Sie wenden sich an uns, wenn sie etwas benötigen", sagt Gabriela Wolff. "Wir versuchen, individuelle Lösungen zu finden. Wir können sie ja nicht hängen lassen." Mit den Familien, die vom MSV betreut werden, halten die Mitarbeiter telefonischen Kontakt. Wolff: "Manche haben jetzt abgelehnt, von uns besucht zu werden." Der Verein versuche, auch in Corona-Zeiten seine Dienste, aufrecht zu erhalten.

Kurzarbeit sei beim MSV derzeit kein Thema. "Wir haben noch keinen nach Hause geschickt", so Anja Rebbert-Schröder.