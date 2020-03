Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Das Kollegium der Waldgrundschule in Hohen Neuendorf hat ein witziges Video für die Schüler zum Ferienbeginn produziert.

Jeder musste eine kurze Sequenz beisteuern. Die gut zweiminütige Grußbotschaft der 35 Lehrerinnen und Lehrer, die überwiegend zu Hause aufgenommen wurde, enthält für die Kinder nicht nur aufmunternde Worte in schwierigen Zeiten. Es werden auch Tipps für die Ferienzeit gegeben. Die wichtigste Botschaft des Films lautet: "Macht mal Pause von der Schule!"

"Die Kinder und Eltern, aber auch die Lehrkräfte haben in den vergangenen Tagen super mitgemacht", lobt Schulleiter Holger Mittelstädt das Engagement aller. Die Kinder haben Aufgaben als Heimarbeit mitbekommen, die sie nach und nach erledigen und im Lerntagebuch dokumentieren. Die Lehrkräfte stehen gerne telefonisch und per E-Mail für Rückfragen zur Verfügung. "Es gibt auch Online-Angebote: Für unsere digitale Chorprobe haben wir positive Rückmeldungen bekommen", so Mittelstädt.

Einige Lehrer bieten Online-Sprechstunden an und schicken kurze Videofilme an die Kinder. Unterricht nach Stundenplan, so wie es das benachbarte Marie-Curie-Gymnasium praktiziert, sei für eine Grundschule nicht leistbar, sagt der Direktor. "Das ist mit kleinen Kindern nicht machbar", sagt auch die zweite Konrektorin Fides Sochaczewsky, zumal oft Eltern jetzt auch zu Hause arbeiten müssten. "Eltern müssen den Spagat zwischen Stundenplan und Home-Office auch erst einmal hinbekommen", zeigt Musiklehrerin Kerstin Soehring Verständnis.

Das Lehrer-Video, bei dem im Hintergrund das Schullied leise zu hören ist, wird am Freitag online gestellt. Die 550 Kinder und deren Eltern bekommen dann einen Link geschickt, der sie zu dem Film führt. "Wir sind gespannt, ob von den Kindern etwas zurückkommt", so Holger Mittelstädt.