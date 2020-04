Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Die Dominsel ist ein wunderschönes Stück Brandenburg, der Dom ein herausragendes Bauwerk – entstanden ab dem 11. Oktober 1165 (Grundsteinlegung) auf geschichtsträchtigem Boden. Die Havelinsel war Standort für eine slawische Niederungsburg und sie wurde zur "Wiege der Mark Brandenburg". Denn: "Hier gründete König Otto I. im Jahr 948 das Bistum Brandenburg", ist auf www.dom-brandenburg.de nachzulesen. Die Gründungsurkunde wird im Dom aufbewahrt, wie so viele Schätze. "Die qualitätsvollen Kunstwerke stammen aus allen Epochen vom Mittelalter bis ins 20. Jh.", heißt es auf der Internetseite des Domes, der "aufgrund der Corona-Pandemie … bis auf Weiteres geschlossen" bleibt. BRAWO indes öffnet mit der heutigen Ausgabe die "Schatzkiste Dom" und stellt ein Jahr lang jede Woche einen Schatz vor. Um Vorfreude auf einen nächsten Besuch zu schüren sowie auch den Stolz der BrandenburgerInnen.

Im Langhaus des Doms hängt das Epitaph für den 1621 verstorbenen Dechanten Adam von Königsmarck. Dieses Meisterwerk des Manierismus aus der Hand des Magdeburger Bildhauers Christoph Dehne beeindruckt durch seine detailreichen, meisterhaft gearbeiteten Figuren.

Es ist ein Fall für den Feldstecher. Erst beim genauen Hinsehen entfalten die detailreichen Szenen ihre ganze Dramatik: Hier steigt ein Mensch, der mit gefalteten Händen um Gnade fleht, aus dem Grab. Dort schleppen gehörnte Teufel die Verdammten in die Hölle. Sie zerren sie an den Haaren und rechts unten sind die ersten unglücklichen Seelen bereits im weit aufgerissenen Höllenmaul verschwunden. Mühevoll hat der Künstler individuelle Gesichter herausgearbeitet. Einer trägt einen Oberlippenbart, ein anderer einen Spitzbart und langes welliges Haar. Ein Kahlkopf hält die Hand an die Stirn als spräche er: "Was habe ich nur getan?". Über diesem turbulenten Geschehen thront Christus auf der Erdkugel. Über ihm fliegt der Heilige Geist in Gestalt einer Taube. Kumuluswolken stellen den Himmel dar: trompetespielende Putten und barock-korpulente Heilige wie Katharina mit dem Rad umgeben den Weltenrichter. Der verstorbene Dechant kniet neben dieser Darstellung des Jüngsten Gerichts, die das ganze Hauptfeld einnimmt. Es scheint, als wolle er den Weltenrichter um Gnade bitten. Seine Hoffnung auf das Ewige Leben wird durch die Himmelfahrt Christi im Bild darüber ausgedrückt. Christus, die Siegesfahne in der Linken und die Rechte im Segensgestus erhoben, steigt aus einem geöffneten Sarg. Die Soldaten flüchten oder sind in Ohnmacht gefallen. Einer zieht sein Schwert, als wollte er sich wehren.

Ganz unten über der Vitentafel steht Hesekiel auf dem Totenfeld Israel (Hesekiel Kap. 37). Hinter ihm liegen die Gerippe kreuz und quer übereinander. Durch Gottes Odem lässt er sie wieder lebendig werden. Vor ihm recken sich die wieder zum Leben Erweckten.

Diese Kombination aus Altem und Neuem Testament ist nicht zufällig gewählt. Sie verdeutlicht den Heilsplan Gottes, der im Alten Testament durch die Worte des Propheten angekündigt und im Neuen Testament in der Auferstehung Christi erfüllt wird.

Adam von Königsmarck, der das Amt des Dechanten schon seit 1602 versehen hat, inszeniert sich hier selbst als ein frommer, demütig bittender Mann, allerdings wenig zurückhaltend, und weithin sichtbar in Marmor und Alabaster.

Übrigens: Die Petrikapelle am Dom ist bis auf Weiteres jeden Tag von 10 bis 18 Uhr als Raum für persönliche Gebete, Fürbitten und Stille geöffnet. Von Besichtigungen ist Abstand zu nehmen.