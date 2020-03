Friedhelm Brennecke

Oberhavel (MOZ) Während die Corona-Pandemie ganze Wirtschaftszweige zum Stillstand zwingt oder die Beschäftigten ins Home-Office schickt, wird auf dem Bau gearbeitet. Mehr als 2 600 Beschäftigte packen allein in Oberhavel als Maurer, Straßenbauer, Zimmerleute sowie Dachdecker an und sind froh, dass sie bisher nicht von Kurzarbeit betroffen sind. Fliesenleger melden aber schon Probleme mit der Materialbeschaffung.

"Wir haben auf einigen Baustellen sogar schon wieder länger gearbeitet, um ein Stundenpolster für Schlechtwetterzeiten anzulegen", sagt Jürgen Peter, Chef der Oranienburger Firma Peter Tief/Hoch. Alle Mitarbeiter seien natürlich über die besonderen Schutzmaßnahmen instruiert worden.

"Das Abstandhalten macht die Hand-in-Hand-Arbeit nicht leichter, ist jetzt aber ein Muss", sagt auch Rudi Wiggert von der IG Bau Mark Brandenburg. Trotzdem zeige sich die Bauwirtschaft bislang insgesamt deutlich immuner gegen die Krise als viele andere Branchen, so Wiggert. Abstand zu halten, direkte Kontakte zu meiden, das sei jetzt das Gebot der Stunde, bestätigt auch die Veltener Firma Brunzel Bau, die unter anderem den Erweiterungsbau der Kita Sachsenhausen hochzieht.

Frank Heidrich, Geschäftsführer der EltAV Birkenwerder, ist froh, dass seine Monteure auch in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten können. "Da gab es ja kürzlich Probleme an der Landesgrenze. Doch alle, die nachweisen können, dass sie einen Arbeitsauftrag haben, dürfen passieren", sagt Heidrich. Auch die gewohnten Pensionsunterkünfte durften die EltAV-Monteure wieder beziehen.

Schwieriger wird es langsam, Baustoffe zeitnah zu organisieren. "Eine gewisse Bevorratung mit den wichtigsten Materialien auf unserem Lagerplatz betreiben wir ohnehin schon länger", sagt Jürgen Peter. "Heute bestellen und morgen die Ware bekommen, das klappt nicht mehr unbedingt", sagt Heidrich. Die Unternehmen seien also gut beraten, wenn sie für die Beschaffung mehr Zeit einkalkulierten. "Am Ende haben wir keinen Einfluss darauf, ob auch alle georderten Lieferungen wie zugesichert bei uns ankommen", sagt Jürgen Peter. Wenn das zu Bauverzögerungen führe, die ihre Ursache in der Corona-Pandemie haben, sei das höhere Gewalt. "Da hoffe ich dann darauf, dass unsere Auftraggeber dafür Verständnis zeigen", so Peter.

Größere Probleme, an Material zu bekommen, haben aber schon die Fliesenleger. "Viele Fliesen werden in Italien, Spanien und Portugal hergestellt. Die Produktion in diesen Ländern steht quasi still, Lkw werden nicht mehr beladen", berichtet der Schönfließer Fliesenlegermeister Holger Behrendt. "Wir bauen noch", sagt er. Doch die Anträge auf Kurzarbeit für seine Mitarbeiter liegen schon auf dem Schreibtisch. Denn hinzu kommt: "Im Mai beginnt die Terrassenbausaison. Jetzt wird eigentlich bemustert, aber die Ausstellungen sind alle geschlossen. Was nun nicht bemustert wird, wird in zwei Monaten auch nicht gebaut", sagt Behrendt. Zwar würden Häuslebauer zusehen, ihre Baustellen zur Not auch mit schneller Ware aus dem Baumarkt fertig zu bekommen. "Doch wer nur so vor hatte, Bad oder Küche zu erneuern, wartet jetzt erst einmal ab", beobachtet Behrendt mehr und mehr Zurückhaltung bei nicht notwendigen Investitionen.

Coronavirus bedingte Krankheitsfälle gibt es in den befragten Firmen bislang gottlob nicht. "Wenn wir uns alle strikt an die geltenden Regeln der Hygiene und Kontaktvermeidung halten, wird es hoffentlich auch keine Infektionen geben", glauben die Firmenchefs.