dpa

Potsdam (dpa) Seit Montag vergangener Woche gelten in Brandenburg wegen der Ausbreitung des Coronavirus weitgehende Beschränkungen für das öffentliche Leben. Diese Ausgehbeschränkung soll nun erstmals bis zum Ende der Osterferien verlängert werden.

Das Kabinett berät am Dienstag in Potsdam darüber. Draußen darf man nur allein, mit Angehörigen aus dem eigenen Haushalt oder einer Person außerhalb des Haushalts unterwegs sein und muss 1,5 Meter Abstand einhalten.

Update: Für Brandenburg wurde beschlossen, dass die Verlängerung bis nach Ostern gelte. „Wir stehen nach wie vor am Anfang einer Epidemie, deswegen sind wir alle weiter gefordert“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Potsdam.

Die Zahl der Infizierten in Brandenburg ist bisher weiter gestiegen. Deshalb sieht Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nach Angaben von Regierungssprecher Florian Engels keinen Grund, in den Bemühungen zum Schutz vor dem Virus nachzulassen. Das Kabinett will auch einen neuen Bußgeldkatalog für Verstöße festschreiben. Außerdem soll eine Vereinbarung von Bund und Ländern über Soforthilfen des Bundes für Überbrückungshilfen beschlossen werden.

Die Beschränkungen für die Öffnung von Läden ist ohnehin vorerst bis zum 19. April geplant. Es gibt Ausnahmen für Supermärkte, Lieferdienste, Banken, Poststellen und Tankstellen. Für kleinere Unternehmen hat das Land ein Soforthilfeprogramm gestartet - dafür ist die Nachfrage groß. Der Landtag entscheidet am Mittwoch über einen vergrößerten Rettungsschirm von bis zu zwei Milliarden Euro, in dem die Hilfen enthalten sein sollen.

Alle Informationen zu Covid-19 in Berlin und Brandenburg finden Sie in unserem Corona-Blog.