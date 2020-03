Andreas Koska

Brück "Fläming Safari Heine verabschiedet sich von seinen Kunden und Interessenten, da das Gewerbe inzwischen aufgegeben wurde. Es können keine Safaris mehr gebucht werden. Rückfragen zum Umgang mit Gutscheinen beantworten wir gern unter der Telefonnummer 033844/609148, Mobil: 0170/7709781, per E-Mail: rolandheine49@web.de", diese Information erhält ein jeder, der versucht, sich über die Fläming Safari zu informieren. "Wir bedauern, dass Roland Heine keine Safaris mehr anbietet, er hatte eine einmalige Idee, die viele Gäste in unsere Region gezogen hat", sagte Andreas Koska, Vorsitzender des Tourismusvereins Zauche-Fläming, in dem auch Heine langjähriges Mitglied war.

Roland Heine hat über viele Jahre das Komfort Hotel zur Linde im Brücker Gemeindeteil Trebitz betrieben und gleichzeitig die besonderen Rundfahrten angeboten. "Dabei hatte man den Fläming und die Zauche aus einem unerwarteten und vielfach überraschenden Blickwinkel kennen gelernt", so Koskas Erfahrung. Das Hotel hatte Familie Heine schon vor einigen Jahren veräußert, jetzt folgt die endgültige Aufgabe der Abenteuertouren mit den Jeeps in Zebra-Design.