Bernhardt Rengert

Brandenburg (BRAWO) November 2019 wäre Michael Ende 90 Jahre alt geworden. Der 1929 Geborene erlag schon 1995 einem tückischen Krebsleiden. Doch wer war dieser Autor solch fantasievoller Geschichten wie der Unendlichen Geschichte, von Momo, Jim Knopf, des Wunschpunsch und so vieler anderer, die bis heute ihre Leser faszinieren?

Wie war der Mensch dahinter, was bewog ihn zu schreiben, woraus schöpfte er seine Ideen, was inspirierte ihn, mit wem umgab er sich, ja auch wen liebte er? All das sind Fragen, deren Beantwortung sich gewöhnlich eine akribisch recherchierte und von gesicherten Fakten gestützte Biografie widmet. Unterstützt und Beraten vom langjährigen Lektor und engen Freund Endes, dem Literaturagenten Roman Hocke, ist Claudia Roth – ihres Zeichens selbst Literaturwissenschaftlerin und zugleich Bestsellerautorin – einen anderen Weg gegangen.

Mit "Die ganze Welt ist eine große Geschichte und wir spielen darin mit" ist ihr ein höchst poetischer Roman eines Lebens geglückt. Der Titel ist zugleich Programm. Roth erzählt von der Rolle, die Ende spielte, nähert sich ihr und ihm auf höchst respektvolle, angemessen poetische Weise. Sie stellt nicht bloß, sie wertet nicht. Sie beschreibt und erzählt ein Leben, wie es gewesen sein könnte, wie es wahrscheinlich war und doch möglicherweise gar nicht gewesen ist.

Und doch fügt sich in ihrem Roman alles, liest oder lauscht man auch der wunderbaren Lesung des Schauspielers Shenja Lacher bis zuletzt. Roth hat das Leben Endes kaum weniger faszinierend beschrieben als die Geschichten, die Ende und seine Leser genau diesem Leben verdanken. Mit anderen Worten; gerade Liebhaber seiner Geschichten werden diesen Roman nicht nur mögen. - Mit seiner Hilfe können sie in die schillernde Welt dahinter eintauchen. Ohne dass Illusionen zerstört würden, nährt sich der Leser mit Roths Hilfe jenen Geheimnissen, die Ende nicht preisgab. Am Ende bleibt der Schriftsteller dabei auch als Mensch dennoch jene Lichtgestalt, die den Geschöpfen seiner Geschichten in nichts nachsteht. Das verdient Respekt.

Hörbuch; Charlotte Roth: Die ganze Welt ist eine große Geschichte und wir spielen darin mit, gelesen von Shenja Lacher, 2mp3-CDs (ca. 851 min), Osterwold audio Hamburg 2019, ISBN 978-3-86952-425-2, 24,- €.