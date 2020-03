red

Brück Der Alphakursabschlussgottesdienst wird am Palmsonntag per Telefonkonferenz stattfinden. Darüber informiert Pfarrer Helmut Kautz. Um 10.00 Uhr heißt es wieder die030/56795800wählen und Meeting-ID 469 514 6224# eingeben, das Passwort lautet 506288.Oder per Internet und dann mit Video einfach hier klicken: https://zoom.us/j/4695146224?pwd=RUFTL2hCOUJBeVhzUHFxSDM4c3haUT09. "Bitte zündet eine Kerze an und legt eine offene Bibel auf den Tisch. Da kann auch ein Kreuz stehen! Die Alphakursteilnehmer haben den Kurs auch per Telefonkonferenz weitergeführt und werden von ihren Erfahrungen und ihrem Weg mit dem Glauben berichten", so Kautz.

Der Abendmahlsgottesdienst per Telefonkonferenz am vergangenen Sonntag Judica war aufregend, gemeinschaftsstiftend und geheimnisvoll. "Näherte sich die versammelte Gemeinde doch virtuell dem Geheimnis des Leibes und Blutes von Christus. Was da passiert beim Abendmahl kann wie ein Geheimnis nur erfahren werden. Viele haben zum ersten Mal in ihrem Leben "das Mahl" so gefeiert. Es waren 79 Anschlüsse eingeloggt. Die meisten mit zwei und mehr Personen, so dass wir von 120 Personen ausgehen. Die Resonanz war sehr gut. Viele haben sich zu Hause das Abendmahl hergerichtet. Bewegend die Gebetsgemeinschaft per Telefon, wo alle mitreden und beten konnten. Da gab es ein paar Quatscher, die stummgeschaltet werden mussten. Wir haben noch nie soviel im Gebet (gerade online) gemeinsam geschwiegen. Dabei haben wir festgestellt, dass beim Schweigen die Mikrofone anbleiben müssen, da wir den Atem des Anderen hören wollen", berichtet der Pfarrer.