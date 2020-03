René Wernitz

Rathenow (MOZ) Fouqué und Fontane sind wohl klingende Namen in der Märkischen Literatur. Sie stehen aber auch für jenes brandenburgische Geschichtskapitel, in dem Hugenotten ins Land geholt wurden. Noch Theodor Fontanes Vater trug mit Louis-Henri einen eindeutig französischen Vornamen. Bei Baron Friedrich de la Motte Fouqué sprechen die vererbten Titel eine eindeutige Sprache: Er war nicht nur Baron de la Motte, sondern auch Baron Saint-Seurin-d’Uzet, Tonnay-Boutonne und La Grève.

Während sich die weitere Abstammung Fontanes online nicht weiter ermitteln lässt, reicht die rekonstruierbare französische Familiengeschichte der Fouqués bis ins Mittelalter. Dafür sorgen Angaben auf www.hugenotten.de. Dort findet sich ein Aufsatz zum Thema von Juliane Keil, Gründungsmitglied im Kulturverein Nennhausen.

Keil schreibt, dass am 7. November 1267 die erste schriftliche Erwähnung des Familiennamens erfolgte. Ein Guillaume de la Motte Fouqué heiratete eine Jeanne le Maréchel. Durch Eheschließungen in folgender Zeit wurden zusätzlich die weiteren Baronien erworben, die fortan den Nachfahren vererbt wurden. Ob es sich bei jenem im Beitrag erwähnten Ritter Fouqué, der um 1200 dem Kreuzfahrerheer angehörte, das Konstantinopel eroberte, um einen weiteren Vorfahren handelt, kann nur vermutet werden.

Laut Juliane Keil ist die Familie schon früh dem aus der Reformation hervor gegangenen Protestantismus beigetreten. "In Frankreich gewannen sie ihre Anhänger zunächst im Bürgertum sowie unter den Handwerkern. Etwa 850.000 Franzosen traten im 17. Jahrhundert zum Protestantismus über, wurden Hugenotten", wie sie schreibt.

Der französische Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten war schon im 16. Jahrhundert sehr blutig. Die dortigen Protestanten hatten aber mit Martin Luthers Lehren nicht viel am Hut. Ihre Lichtgestalt war der französische Reformator Martin Calvin. Ein in der Nacht zum 24. August 1572 an den französisch Reformierten (Calvinisten bzw. Hugenotten) verübtes Massaker in Paris ging als Bartholomäusnacht in die Geschichte ein.

In deutschen Landen herrschte derweil der 1555 zwischen katholischen und lutheranischen Landesherren besiegelte Augsburger Reichs- und Religionsfrieden. Der war erst gebrochen mit Beginn des Dreißigjährigen Krieges, der von 1618 bis 1648 dauerte. Danach galt wieder der vormalige Religionsfrieden, dessen Gültigkeit nun aber auf die Reformierten ausgedehnt wurde.

Indes blieb Frankreich für die Hugenotten weiter ein unsicheres Pflaster. Auf das 1659 verkündete Edikt von Nantes, das ihnen begrenzte Rechte einräumte, folgte am 18. Oktober 1685 das Edikt von Fontainebleu, mit dem Sonnenkönig Ludwig XIV. die durch seinen Vorgänger gewährten Rechte widerrief. Als Reaktion darauf setzte im protestantischen Brandenburg, das sich von 1674 bis 1679 mit Frankreich im Krieg befunden hatte, Kurfürst Friedrich Wilhelm am 29. Oktober 1685 das Edikt von Potsdam auf.

Der französische König hatte den Protestantismus verboten. Zu Zehntausenden flohen Hugenotten aus Frankreich, viele in die reformierten Niederlande. Auch der brandenburgische Landesherr gewährte Religionsfreiheit. Ins Kurfürstentum Brandenburg-Preußen kamen etwa 20.000 Flüchtlinge aus Frankreich. Der Kurfüst hatte in seinem Edikt, im Wortlaut findet es sich auf www.potsdamer-toleranzedikt.de, verschiedene Städte zur Ansiedlung empfohlen, darunter Rathenow, Stendal und Brandenburg. In der Altstadt Brandenburgs entstand schon 1685 eine französisch-reformierte Gemeinde, der zwei Jahre später die Johanniskirche zugewiesen wurde. Schon länger hatte es auch deutsch Reformierte gegeben.

In der Johanniskirche an der Havel wurde 1774 der Großvater von Friedrich de la Motte Fouqué bestattet. Dieser 1698 im niederländischen Den Haag geborene Vorfahr war pensionierter preußischer General. Er hatte allerdings Karriere gemacht von der Pike auf. Andere Reformierte waren seit dem 17. Jahrhundert womöglich deshalb in hohe, teils staatstragende Ämter gelangt, weil die Landesherren aus der Hohenzollern-Dynastie selbst Reformierte waren und sich gern mit Glaubensbrüdern umgaben.

1613 war das Jahr, in dem der damalige Kurfürst Johann Sigismund dem reformierten Bekenntnis beigetreten war. Dieses Ketzertum barg Zündstoff innerhalb der Familie und im sonst lutherisch-evangelischen Brandenburg und Preußen. Mit dem sogenannten "Toleranzedikt" von 1664 hatte Kurfürst Friedrich Wilhelm einen Religionsfrieden im Land herbei führen wollen. Dafür hatte er es verboten, dass Prediger von den Kanzeln herab Hass säen konnten. Jegliche Kritik gegenüber der jeweils anderen Konfession war verboten. Heute gehören Lutheraner und Reformierte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) an.