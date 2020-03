Tilman Trebs

Hohen Neuendorf (MOZ) Diebe sind in der Nacht zu Dienstag in eine Tischlerei an der Gewerbestraße in Hohen Neuendorf eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei stahlen die Täter Bargeld. Die Tat soll sich gegen 1 Uhr ereignet haben. Anschließend versuchten die Unbekannten offenbar noch, in eine nahegelegene Autowerkstatt einzubrechen. Dort wurden die Diebe allerdings durch eine Alarmanlage in die Flucht geschlagen, sagte Polizeisprecher Stefan Rannefeld am Dienstag.